Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió respeto a la Constitución y cuestionó al Senado de la República por incluir en la nueva Ley de Amparo un artículo transitorio de retroactividad, lo que está prohibido por la misma Carta Magna.

Señaló que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar el artículo, y si decide mantenerlo, en su argumentación debe “dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a qué se refiere este transitorio, para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley”.

Precisó que la enmienda que envió “no tenía este agregado que hicieron en el Senado”.

Por tanto, exigió: “primero hay que respetar la Constitución, que define claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, a menos que existan cambios en la Carta Magna “y se establezcan las condiciones para contratos previos u otras acciones.

“Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio”, sentenció.

La Presidenta insistió en que en las leyes “no puede haber retroactividad… No soy abogada, pero para qué se pone (el transitorio)”, criticó.

Precisó que por la Ley de Amparo no se modifica la Carta Magna, y citó tres de los principales cambios a la norma: reducción de tiempo en tribunales para resolver más rápido los casos, particularmente comerciales y de deudas fiscales.