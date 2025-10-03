H

oy hace 100 años, la prensa vespertina de París daba cuenta de la clamorosa presentación en el Teatro de los Campos Elíseos de la que se convertiría en la figura más importante del teatro musical de Francia y Europa: Josephine Baker.

La llamada Venus Negra, nació en 1906 en Estados Unidos en una familia de artistas. Ya sobresalía en Broadway cuando se mudó a París. Cantante, bailarina, actriz, líder de revista; luchadora de la resistencia contra la ocupación nazi de Francia, y contra la segregación racial y en favor de los derechos civiles en Estados Unidos.

Su fama cubrió por décadas a París y a las grandes ciudades europeas. Amiga de Jean Cocteau, Robert Desnos, Colette y las más prominentes figuras de las letras y la música, esta mujer ingresó en noviembre de 2021 al lugar donde reposan los restos de los grandes de Francia: el Panteón, al lado de Voltaire, Victor Hugo, Emile Zola y Alexandre Dumas, por ejemplo.

Para recordar el centenario de su presentación y medio siglo de su muerte, el mítico teatro le rinde homenaje con el estreno mundial de Joséphine, interpretada por Germaine Acogny, legendaria estrella de la danza afrocontemporánea. Nacida en Senegal, Maurice Béjart le hizo creaciones y le confió la dirección de la escuela que fundó en su país y que ella dirige desde hace más de 30 años.