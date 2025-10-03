A

nuncia la presidenta Sheinbaum que “hasta ahora” su gobierno “no se ha planteado” la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, aunque sobran motivos para proceder en tal sentido: genocidio, permanente violación de los derechos humanos e internacional, más de 66 mil asesinatos (la mayoría niños y mujeres; la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha denunciado que el número real sería de 680 mil), hambruna inducida por el régimen de Tel Aviv y utilizada como arma de exterminio, anexionismo, delitos de lesa humanidad, limpieza étnica, represión, destrucción y mucho más, es decir, razones más que suficientes para que Palacio Nacional cancele cualquier trato con el régimen asesino de Benjamín Netanyahu.

Es patente el repudio internacional (más de los ciudadanos del mundo que de sus gobiernos, que no escuchan a quienes los votaron) al régimen genocida de Netanyahu, pero pocos países han roto relaciones diplomáticas con Israel. Cierto es que la Constitución mexicana (artículo 89) establece “principios normativos” en política exterior que, a la letra disponen: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Bien, pero, respetando esos “principios normativos”, sin violar la Constitución, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció ayuda humanitaria, diplomática y militar a la República Española, y rompió relaciones diplomáticas con el régimen golpista y asesino de Francisco Franco. Así, el actual gobierno debería cancelar cualquier trato con Tel Aviv, aunque todo indica que la “cautela”, por llamarle así, mostrada “hasta ahora” por Palacio Nacional no depende de la probable reacción de Israel, sino por las eventuales represalias de Washington.

La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel no viola ninguno de los citados “principios normativos”, especialmente cuando se trata de responder a la brutalidad del régimen de Netanyahu, quien se dice “guiado por Dios”, al ser el israelí, según dice, “el pueblo elegido” por esa entelequia (muy en línea del “destino manifiesto” gringo).