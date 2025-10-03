¿E

stá combatiendo Morena la corrupción en sus filas? Es el tema del sondeo de esta semana en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo registró 4,580 participantes. De X (Twitter) 1,235; de Facebook 1,115; de El Foro México 280; de Instagram 332; de Threads 118 y de YouTube 1,500. Utilizamos la app SurveyMonkey. Enseguida, algunas opiniones.

X

Lamentablemente, la corrupción es muy grande.

Juan Carlos Salazar/Matehuala

Están cometiendo los peores errores algunos morenos y la va a pagar toda la plantilla. Ojalá enderecen su rumbo. Depende de ellos. Porque el pueblo ni ciego ni tonto es.

@ElviraValladares /Edomex

Desafortunadamente, personas como @RicardoMonreal y @AdánAugusto, por nombrar algunos, y las fortunas que poseen familias incrustadas como Taddei, “dato protegido“ y esposo, etcétera, hace que se dude de los que rodean a @claudiashein, PresidentA incorruptible. Necesita limpiar su gabinete.

@Copenhague2008 /Hidalgo

Facebook

Hace falta rigor y transparencia en los filtros para nuevos integrantes y en las sanciones a corruptos al interior del partido/movimiento.

Ernesto Gasca Macedo/Ciudad de México

Al principio se formó el partido para que fuera un partido del pueblo y caminar en sus principios, pero llegaron los ideólogos del priísmo corrupto al comité central como Mario Delgado y otros, y abrieron las puertas a todos los colores de gente corrupta.

Juan Manuel Dueñas Alba/Ciudad Sahagún

Ya no más personas de otros partidos a Morena porque desprestigian al movimiento.

Catalino Juárez Sánchez/Pachuca

SI de verdad la combatieran, Monreal estaría en el bote y Sergio Mayer no habría llegado a la Cámera de Diputados como pluri.

Margarita Sierra/Roma, Italia

El Foro México

La corrupción es un mal que se practicó por décadas y que se encuentra dentro de muchas instituciones y personas, definitivamente se está combatiendo, hoy hay menos corruptos, pero no se puede desaparecer este mal por decreto.