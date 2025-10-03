Morena debe combatir con más fuerza la corrupción // Ha abierto la puerta a muchos prianistas // Volver a los principios
stá combatiendo Morena la corrupción en sus filas? Es el tema del sondeo de esta semana en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.
Metodología
El sondeo registró 4,580 participantes. De X (Twitter) 1,235; de Facebook 1,115; de El Foro México 280; de Instagram 332; de Threads 118 y de YouTube 1,500. Utilizamos la app SurveyMonkey. Enseguida, algunas opiniones.
X
Lamentablemente, la corrupción es muy grande.
Juan Carlos Salazar/Matehuala
Están cometiendo los peores errores algunos morenos y la va a pagar toda la plantilla. Ojalá enderecen su rumbo. Depende de ellos. Porque el pueblo ni ciego ni tonto es.
@ElviraValladares /Edomex
Desafortunadamente, personas como @RicardoMonreal y @AdánAugusto, por nombrar algunos, y las fortunas que poseen familias incrustadas como Taddei, “dato protegido“ y esposo, etcétera, hace que se dude de los que rodean a @claudiashein, PresidentA incorruptible. Necesita limpiar su gabinete.
@Copenhague2008 /Hidalgo
Hace falta rigor y transparencia en los filtros para nuevos integrantes y en las sanciones a corruptos al interior del partido/movimiento.
Ernesto Gasca Macedo/Ciudad de México
Al principio se formó el partido para que fuera un partido del pueblo y caminar en sus principios, pero llegaron los ideólogos del priísmo corrupto al comité central como Mario Delgado y otros, y abrieron las puertas a todos los colores de gente corrupta.
Juan Manuel Dueñas Alba/Ciudad Sahagún
Ya no más personas de otros partidos a Morena porque desprestigian al movimiento.
Catalino Juárez Sánchez/Pachuca
SI de verdad la combatieran, Monreal estaría en el bote y Sergio Mayer no habría llegado a la Cámera de Diputados como pluri.
Margarita Sierra/Roma, Italia
El Foro México
La corrupción es un mal que se practicó por décadas y que se encuentra dentro de muchas instituciones y personas, definitivamente se está combatiendo, hoy hay menos corruptos, pero no se puede desaparecer este mal por decreto.
Fernando Quiroz/Ciudad de México
El combate a la corrupción no se da de la noche a la mañana, ni admite soluciones mágicas.
Francisco González López/Coacalco
Hay demasiados chapulines y se les deja hacer lo que antes se hacía. Mucha demagogia y pocas acciones o mal hechas.
Juan Borbón/La Paz
La combate mejor que los gobiernos neoliberales.
Alfredo Recillas/Ciudad de México
Están trabajando para el bienestar de los mexicanos...
Amador Rodríguez/Coacalco
Se combate a unos corruptos, pero se aceptan chapulines del Prian, así ¿cuándo?
Juan Ignacio López Espinosa/Estado de México
Urge hacer una limpia en Morena porque hay mucho corrupto.
Francisco Leal/Guadalajara
Se requiere volver a recordar qué significa MORENA: MOvimiento de REgeneración NAcional. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la gente lo tenemos presente, pero, ¿lo tendrán presente los dirigentes del partido, Poder Legislativo, Poder Judicial y autoridades ejecutivas en cada estado? Lo esperado es que no exista ninguna duda respecto de continuar con la regeneración nacional.
David Luviano/Cuernavaca
Threads
Al aceptar a tanto impresentable se repite el ciclo de la corrupción, pues estos personajes no dejan sus mañas.
Martha Isaza/Apodaca
Morena considera la lucha anticorrupción como la principal forma de lucha revolucionaria.
Sergio González-Rojo/Chihuahua
Deseamos fervientemente que así sea, ya que no ayuda a organizar al pueblo para poder coadyuvar para tener un gobierno emanado de Morena que sí está cumpliendo con sus obligaciones.
Misael Javier Hernández/Tlatelpa
No se está aplicando el reglamento a cabalidad, más allá de que sean personalidades muy mediáticas, no debe haber trato diferenciado.
Bladimir Serna/Apodaca
