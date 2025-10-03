El día después de la masacre

E

l 3 de octubre de 1968 amaneció enlutado. Las balas del gobierno aún humeaban en la Plaza de las Tres Culturas, pero la prensa oficial amaneció obediente: “Enfrentamiento entre estudiantes y Ejército”, “Grupos armados provocan disturbios”. Titulares cobardes que borraban a los muertos y culpaban a las víctimas.

La ciudadanía, con miedo, bajaba la voz en la calle, mas en los hogares se hablaba en susurros de la matanza: vecinos recogiendo cadáveres, madres buscando a sus hijos desaparecidos, cuerpos trasladados en camiones militares hacia la nada. El gobierno, satisfecho, desplegó soldados por las calles, reforzó el silencio con bayonetas y decretó que todo había terminado.

Sin embargo, no terminó. Porque el 3 de octubre no hubo paz, pero lo que sí: miedo impuesto y un intento de sepultar la verdad bajo periódicos manchados de tinta oficialista. En cada cuartito obrero, en cada aula vacía, en cada voz temblorosa se decía: “los mataron”, germinaba la semilla de la memoria.

El Estado quiso hacernos olvidar en un día lo que nos arrancó con sangre el anterior. No lo logró. El 3 de octubre fue el comienzo del duelo de un pueblo que aprendió que a un régimen autoritario se le desenmascara y se le condena para siempre.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Piden al gobierno romper con Israel

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado:

Los profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que firmamos la presente las exhortamos a romper relaciones con el gobierno sionista de Benjamin Netanyahu. No argumentamos esta solicitud, pues es del dominio público el accionar genocida y transgresor del derecho internacional humanitario, aun y con la misión Global Sumud Flotilla. Asimismo, los instamos a enviar cartas de extrañamiento al gobierno de Donald Trump y a la Unión Europea por su complicidad genocida con Israel.

Jorge Angulo Villaseñor, Lucrecia Clementina Yolotl González Torres, Noemí Castillo Tejero, Lina Odena Güemes, Francisco Javier Guerrero Mendoza, María del Carmen León, Juan Manuel Sandoval Palacios, Arturo Soberón Mora, Rebeca Yoma Medina, Lauro González Quintero Bolfy Cottom, Gilberto López y Rivas, Francisco Javier Guerrero Mendoza y Felipe I. Echenique March. Consultar firmas completas en: https://bit.ly/3Kq2Jmq

Se solidariza con paro nacional en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y los movimientos sociales están en paro nacional desde el 18 de septiembre. Esta acción fue generada por la eliminación de los subsidios al diésel, lo que provoca aumento de precios al transporte, a los alimentos y a bienes básicos.