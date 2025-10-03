Mundo
Once días de paro por aumento al combustible
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 30

Con bloqueos de carreteras en seis provincias de Ecuador transcurrió ayer el undécimo día del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas en rechazo a la reciente eliminación del subsidio estatal al diésel. Exigen la derogación del decreto con el cual el gobierno de Daniel Noboa liberalizó el precio del combustible, que subió de 1.80 a 2.80 dólares por litro. El pasado domingo se reportó una víctima de la represión al paro por parte de las fuerzas públicas, el comunero Efraín Fuérez, quien murió baleado en Imbabura (norte), epicentro de las protestas.

