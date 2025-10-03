Reuters y Sputnik

Buenos Aires., Los senadores argentinos revirtieron ayer los vetos de Javier Milei a dos leyes que suben el gasto público, en un golpe al líder ultraliberal antes de unas elecciones legislativas que a finales de octubre podrían definir las oportunidades del gobierno de continuar con su agenda de libre mercado.

El Senado, controlado por la oposición, revirtió por una abrumadora mayoría los vetos de Milei a dos proyectos para aumentar el financiamiento para las universidades públicas (por 59 votos a favor, siete negativos y tres abstenciones) y para la atención médica pediátrica (por 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones).

La decisión llegó luego de que en septiembre la Cámara Baja rechazó ambos vetos del presidente ultraderechista. Con el voto del Senado, el gobierno está obligado a aplicar las normas que intentó frenar.

La sesión legislativa se dio en medio de una protesta de universitarios y trabajadores de la salud, que tuvo apoyo de estudiantes, sindicatos y partidos de la oposición, en un momento difícil para Milei, que enfrenta una creciente resistencia social a su plan de austeridad fiscal.

“Los salarios caen mes a mes, cada día que pasa los trabajadores ganan menos en Argentina y sufren más. No hay nada que se le dé bien al presidente”, expresó Juliana Di Tullio, senadora del peronismo opositor.

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, Milei ha recortado dramáticamente el tamaño del Estado a través de medidas de austeridad y dijo que vetó las normas porque podrían amenazar el equilibrio fiscal del país, que defiende como herramienta para reducir la inflación.