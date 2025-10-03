Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 30

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, denunció este jueves que al menos cinco aviones de combate estadunidenses sobrevolaron cerca de aguas venezolanas al norte del estado La Guaira.

El máximo jefe militar bolivariano informó en una conferencia de prensa que el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela “detectó más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y a una altura de 35 mil pies” dentro de la región de información de vuelo de Maiquetía.

“¿Qué indica eso? Son aviones de combate con los que el imperialismo estadunidense se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, expresó.

Más tarde, el gobierno publicó un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa y Exteriores que ofreció detalles del suceso.

Los aviones estadunidenses volaron a una distancia de 75 kilómetros de la costa venezolana y fueron avistados por personal de la aerolínea colombiana Avianca. Éstos reportaron lo sucedido a la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea del país, en el estado venezolano de La Guaira.

“Esta acción puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe”, señala el texto.

Informa el documento que elevarán la denuncia ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Padrino aseguró que nunca se había visto tal despliegue de aviones de la clase F-35, que es el modelo de aviones que apostó Estados Unidos hace semanas en Puerto Rico como parte de la movilización militar que desde agosto se ejecuta en el Caribe sur con el objetivo declarado de perseguir a traficantes de droga latinoamericanos.