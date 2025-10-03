Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 28

Ciudad del Vaticano., El papa León XIV cuestionó ayer si las duras políticas de inmigración del presidente estadunidense, Donald Trump, están en línea con los principios pro vida de la Iglesia católica. “Alguien que dice que está en contra del aborto, pero que está de acuerdo con el trato inhumano a los indocumentados en Estados Unidos, no sé si eso es pro vida”, dijo Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y naturalizado peruano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó la crítica y aseguró que Washington “busca aplicar la ley de la manera más humana posible”. La cacería de migrantes en Estados Unidos ha llegado desde mediados de año a los campos agrícolas contra presuntos indocumentados en California y otros estados, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado múltiples operativos, en tanto el gobierno de Trump ha creado instalaciones de confinamiento bajo estándares de mínima calidad de vida para quienes acabarán deportados.