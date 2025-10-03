Mundo
Ver día anteriorViernes 3 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Macron “abofetea” al premier albanés/
A nterior
S iguiente
 
Macron “abofetea” al premier albanés
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 28

Tirana. El presidente francés, Emmanuel Macron, dio al primer ministro albanés, Edi Rama, una palmada amistosa en la mejilla mientras se reía junto a su par azerbaiyano, Ilham Alíyev, luego que Rama le reclamó, en tono irónico, una disculpa “porque no nos felicitó por el acuerdo de paz que el presidente Donald Trump firmó entre Albania y Azerbaiyán”. Rama llevó a colación el reciente error del mandatario estadunidense, cuando aseguró haber resuelto el conflicto entre Azerbaiyán y Albania, cuando en realidad hablaba de Armenia, se aprecia en un video que viralizó en redes sociales.

A nterior
S iguiente