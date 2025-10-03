De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 28

Tirana. El presidente francés, Emmanuel Macron, dio al primer ministro albanés, Edi Rama, una palmada amistosa en la mejilla mientras se reía junto a su par azerbaiyano, Ilham Alíyev, luego que Rama le reclamó, en tono irónico, una disculpa “porque no nos felicitó por el acuerdo de paz que el presidente Donald Trump firmó entre Albania y Azerbaiyán”. Rama llevó a colación el reciente error del mandatario estadunidense, cuando aseguró haber resuelto el conflicto entre Azerbaiyán y Albania, cuando en realidad hablaba de Armenia, se aprecia en un video que viralizó en redes sociales.