Afp, Ap, Reuters, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 28

Manchester. Dos judíos murieron y cuatro resultaron gravemente heridos ayer cuando un hombre embistió con su automóvil a personas frente a una sinagoga en la ciudad de Manchester y después atacó con un cuchillo a asistentes a la celebración del Yom Kippur, la festividad más sagrada del calendario judío.

La policía calificó el atentado de “terrorista” y abatió con disparos al presunto autor, identificado como Jihad al Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria, que entró a Reino Unido siendo niño y obtuvo la ciudadanía británica en 2006. El sospechoso llevaba un chaleco que “parecía” contener un artefacto explosivo, versión que se descartó luego.

Las autoridades confirmaron también el arresto de dos hombres de 30 años y una sexagenaria, bajo sospecha de estar vinculados con el atentado.

Luego de atropellar a concurrentes, Al Shamie se bajó del vehículo y apuñaló a varias personas, tras lo cual intentó acceder a la sinagoga, donde había “un gran número” de fieles.