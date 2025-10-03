▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con expertos en política exterior en el Club de Debate Valdái, en el balneario de Sochi, en el mar Negro. Foto Kremlin vía Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 28

Moscú. “Europa escala la tensión con Rusia de modo artificial para cumplir las instrucciones de la Casa Blanca y comprar más armas (estadunidenses) ‘para frenar’ la supuesta amenaza rusa”, señaló este jueves el titular del Kremlin, Vladimir Putin, en relación con las acusaciones de que drones y aviones de su ejército violan el espacio aéreo de vecinos.

Y advirtió: “Es un juego peligroso que puede provocar conflictos armados y, en todo caso, la respuesta de Moscú a la militarización de Europa no se hará esperar y será contundente”.

El presidente ruso intervino en la sesión final del Club Internacional de Debate de Valdái, que se reunió en el balneario de Sochi, en la costa del mar Negro, del 29 de septiembre al 2 de octubre.

Para el jefe del Kremlin, el eventual uso de misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadunidense por parte de las tropas ucranias “va a dañar las relaciones entre Moscú y Washington porque es imposible lanzar ese tipo de proyectiles sin participación de militares estadunidenses”, lo cual significaría “una nueva y cualitativa etapa de la escalada en la relación bilateral”.

A la vez, indicó que el hecho de tener esos misiles, “poderosos pero algo anticuados, nada va a cambiar en los campos de batalla y nuestros sistemas de defensa antiaérea encontrarán la forma de derribarlos”, aparte de que las declaraciones sobre su posible entrega a Ucrania –agregó– “podrían ser una manera de desviar la atención de los problemas internos” en Estados Unidos.

En el análisis de Putin, Europa no tiene futuro debido a que “los pilares esenciales de su identidad se desvanecen”, hay una erosión interna, la migración descontrolada carcome los cimientos y, cuando la base de valores deja de existir, también desaparece “esa Europa que todos tanto amábamos”.

Calificó de “acto de piratería” la detención por Francia, en aguas internacionales, de un petrolero con bandera de un tercer país, para “acusar a Rusia sin pruebas, a fin de provocar una reacción violenta de Moscú y argumentar: ‘nos ataca Rusia’, y así distraer la atención de los graves problemas que hay en sus economías, los cuales causan creciente malestar entre la población de sus países”.