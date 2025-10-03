Con discapacidad por ataques, al menos 42 mil habitantes: OMS
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 27
El Cairo., Tanques israelíes bloquearon ayer la principal carretera de acceso a la ciudad de Gaza para impedir el regreso de los residentes que abandonaron la asediada localidad, al continuar la cruenta ofensiva con saldo de al menos 77 palestinos asesinados y 220 heridos.
“Esta es la última oportunidad para que los residentes que lo deseen se desplacen hacia el sur, y dejen a los operativos de Hamas aislados en la ciudad ante las continuas operaciones a gran escala de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”, afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz.
Agregó que los gazatíes que no se marchen serán sometidos a control por parte del ejército, y precisó que si bien se permitió la evacuación de los habitantes, a quienes estaban en busca de alimentos o refugio temporal ya no se les permitiría volver, por lo que la determinación de los gazatíes para quedarse aumentó.
Residentes declararon a Reuters que los vehículos de combate levantaron barreras de arena en la principal carretera de salida que se encuentra en el sur.
Médicos reportaron que uno de los diversos embates mató a nueve personas, entre ellas cinco de una misma familia, cerca de un comedor comunitario en Al Mawasi, zona costera del sur que Israel designó “sitio humanitario” para cientos de miles de habitantes obligados a huir de otras partes del enclave palestino.
En un nuevo informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que cerca de 42 mil personas en la franja de Gaza, un cuarto de ellas niños, sufren “lesiones incapacitantes” a causa del conflicto en curso, y necesitarán atención médica durante años.
También señaló que una cuarta parte de los 167 mil 376 heridos registrados desde octubre de 2023 presentan traumatismos permanentes, entre los cuales más de 5 mil sufrieron una amputación.
Unrwa denuncia matanzas planificadas a gran escala
En redes sociales, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó la “horrible pérdida” de Omar Hayek, miembro del personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) que fue asesinado por un ataque israelí en Deir al Balah mientras esperaba un autobús que lo llevara al hospital de campaña de MSF.
Aseguró que “todo el personal llevaba chalecos de la organización que los identificaban claramente como trabajadores médico-humanitarios”.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) denunció en su cuenta de X que matar a más mujeres, niños, ancianos y personas vulnerables que no pueden salir porque están atrapadas, sugiere matanzas planificadas a gran escala.
El ministerio de Salud gazatí indicó que “la cifra de víctimas por la agresión israelí ha aumentado a 66 mil 225 mártires y 168 mil 938 heridos desde el 7 de octubre de 2023”.
Con saldo de un abatido y un detenido, las fuerzas de Tel Aviv arremetieron contra dos “terroristas” palestinos que intentaron atacar un puesto militar ubicado al oeste de Ramallah, en Cisjordania reocupada, donde la maquinaria israelí empezó a remover tierra para crear nuevas rutas y establecer más asentamientos ilegales.