▲ El dolor cotidiano, ayer en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de la franja de Gaza. Foto Afp

Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 27

El Cairo., Tanques israelíes bloquearon ayer la principal carretera de acceso a la ciudad de Gaza para impedir el regreso de los residentes que abandonaron la asediada localidad, al continuar la cruenta ofensiva con saldo de al menos 77 palestinos asesinados y 220 heridos.

“Esta es la última oportunidad para que los residentes que lo deseen se desplacen hacia el sur, y dejen a los operativos de Hamas aislados en la ciudad ante las continuas operaciones a gran escala de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”, afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz.

Agregó que los gazatíes que no se marchen serán sometidos a control por parte del ejército, y precisó que si bien se permitió la evacuación de los habitantes, a quienes estaban en busca de alimentos o refugio temporal ya no se les permitiría volver, por lo que la determinación de los gazatíes para quedarse aumentó.

Residentes declararon a Reuters que los vehículos de combate levantaron barreras de arena en la principal carretera de salida que se encuentra en el sur.

Médicos reportaron que uno de los diversos embates mató a nueve personas, entre ellas cinco de una misma familia, cerca de un comedor comunitario en Al Mawasi, zona costera del sur que Israel designó “sitio humanitario” para cientos de miles de habitantes obligados a huir de otras partes del enclave palestino.

En un nuevo informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que cerca de 42 mil personas en la franja de Gaza, un cuarto de ellas niños, sufren “lesiones incapacitantes” a causa del conflicto en curso, y necesitarán atención médica durante años.