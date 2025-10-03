▲ Militares apuntan con sus armas a integrantes de la Global Sumud Flotilla al ser remolcados a un puerto, tras su intercepción en aguas internacionales. El ministro ultraderechista, Ben Gvir, calificó a los voluntarios como “terroristas”. Foto Ap

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 27

Jerusalén. La Global Sumud Flotilla (GSF) acusó ayer que 42 de sus embarcaciones fueron interceptadas y sus pasajeros secuestrados por el ejército israelí, ambas acciones de forma ilegal. También informó que la embarcación Marinette “sigue navegando y continuará su rumbo para romper el sitio impuesto por Israel contra la franja de Gaza en marzo pasado”.

Horas después, trascendió que la Coalición de la Flotilla de la Libertad –que se formó tras el ataque de Tel Aviv en 2010 a la Flotilla de la Libertad de Gaza, en el que fueron asesinados nueve activistas en aguas internacionales– navega desde el 27 de septiembre rumbo al enclave palestino con nueve barcos que llevan ayuda humanitaria.

La GSF afirmó en sus redes sociales que el Marinette “se niega a dar marcha atrás. Esto no es sólo un barco, es sumud: firmeza ante el miedo, el bloqueo y la brutalidad”. Y proclamó: “Gaza no está sola. Palestina no ha sido olvidada. No nos iremos a ninguna parte”.

Las autoridades israelíes anunciaron que deportarán a los más de 450 activistas de la GSF detenidos en aguas internacionales y trasladados al centro de detención Ketziot, cerca de la frontera con Egipto, aunque sin especificar a qué países. Tel Aviv aseguró que “ninguna embarcación logró cruzar la zona de combate activa ni romper el bloqueo naval legal” impuesto al territorio palestino, pese a que el derecho internacional es claro al permitir el paso de la ayuda humanitaria.

La cancillería añadió que “un último navío de esta provocación se mantiene a distancia. Si se acerca, se impedirá también que entren a una zona activa de combate” y rompan el bloqueo”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a la armada por desmontar lo que describió como una “campaña de deslegitimación”.

Al cierre de esta edición, el medio Quds News Network informó que el ministro israelí de seguridad, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, visitó el puerto militar israelí de Ashdod e insultó a los activistas de la GSF, a quienes calificó como “terroristas”, pese a que sólo llevaban fórmula para bebés y ayuda para la vapuleada población del enclave.