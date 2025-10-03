Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 26

El gobierno de México aseguró que velará por los derechos de los connacionales que viajaban en la Global Sumud Flotilla (GSF), interceptados en aguas internacionales y detenidos por Israel.

Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó que procurará, “por todos los medios legales y diplomáticos posibles”, su pronta repatriación.

La dependencia lamentó la intervención de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y remarcó que “asistencia humanitaria no significa la comisión de delito; por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”.

Ayer, confirmó que seis mexicanos que viajaban en la GSF, al igual que el resto de los participantes en la misión, serían transferidos a la prisión de Ketziot, cerca de la frontera con Egipto. Añadió que funcionarios de la embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod “para solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable”.