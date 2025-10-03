Alma E. Muñoz , Alonso Urrutia, Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Redacción

Viernes 3 de octubre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a Israel la repatriación inmediata de los seis mexicanos que el miércoles, como integrantes de la Global Sumud Flotilla, fueron detenidos por fuerzas armadas de ese país.

La mandataria reforzó ayer su llamado, al dar a conocer que el gobierno mexicano envió cuatro notas diplomáticas para demandar también la seguridad física integral de los connacionales cuyo objetivo era llegar a Palestina con ayuda humanitaria.

Urgió a detener el “acoso contra Gaza” y reclamó que los mexicanos Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán tienen que ser “entregados de inmediato porque no cometieron ningún delito”.

En la mañanera del pueblo, la Presidenta explicó que el lunes enviaron al gobierno israelí la primera nota diplomática “para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales”; el martes mandaron la segunda, “adelantándonos para solicitar la razón de por qué serían interceptados”. Y tras ser retenidos, el gobierno exigió su seguridad física; luego hubo una cuarta, para “la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas”.

A temprana hora, Sheinbaum Pardo señaló que ayer los seis connacionales estaban en el puerto de Ashdod y para entonces “no habían recibido apoyo consular”.

Advirtió que las autoridades israelíes indicaron que los llevarían a un centro de detención. “Está nuestro consulado ahí para apoyar en lo que se requiera, y exigiendo la inmediata repatriación”.