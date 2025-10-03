Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 26

México afirmó ayer ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la situación humanitaria en la franja de Gaza es “intolerable” y, ante la parálisis del Consejo de Seguridad, llamó a la comunidad internacional a emprender acciones colectivas urgentes para detener y revertir una crisis que consideró “sin precedente en décadas recientes”.

En su intervención, el representante permanente de México, Héctor Vasconcelos, señaló que cada nueva reunión en la ONU se da en un contexto de cifras crecientes de muertos, heridos y desplazados, así como de personas sometidas a condiciones de hambruna. “La deshumanización de esas cifras es igualmente inquietante”, advirtió.

Vasconcelos denunció que las organizaciones humanitarias enfrentan crecientes obstáculos para operar en el enclave palestino, con evacuaciones forzadas, bombardeos cercanos a instalaciones de asistencia y ataques contra centros de distribución de ayuda. Ante este escenario, expresó el reconocimiento de México a los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad que impulsaron un proyecto de resolución con enfoque humanitario, el cual fue vetado.

“El Consejo de Seguridad no puede permanecer paralizado cuando la vida de decenas de miles de personas está en juego”, sostuvo el diplomático.