Viernes 3 de octubre de 2025, p. 33

Tlaxcala, Tlax., Humberto N, ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), y un hombre identificado como César N, fueron encontrados sin vida dentro de un predio de la comunidad San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó ayer por la tarde la identidad del ex funcionario y de César N, cuyos cuerpos fueron hallados en una obra en construcción en abandono.

Según el reporte policial, alrededor de las 03:28 horas de este jueves, un hombre en situación de calle ingresó a dicho lugar para resguardarse del frío y descubrió un cuerpo. Tras dar aviso al número de emergencias 911, las corporaciones de seguridad iniciaron un operativo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina arribaron a la zona denominada Villas de San Miguel II, cerca de una gasolinera, donde confirmaron la presencia de dos hombres sin signos vitales.