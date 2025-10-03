Estados
Ver día anteriorViernes 3 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Rescatan a tres jóvenes reclutados por grupos delincuenciales en Ojuelos/
A nterior
S iguiente
 
Rescatan a tres jóvenes reclutados por grupos delincuenciales en Ojuelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 33

Guadalajara, Jal., Tres jóvenes fueron rescatados en el municipio de Ojuelos, luego de haber sido reclutados con engaños por un grupo de la delincuencia organizada.

Los muchachos tenían una ficha de búsqueda vigente. Sergio N, de 20 años, fue detenido y vinculado a proceso penal por trata de personas.

De acuerdo con el testimonio de los patrulleros estatales mientras hacían su recorrido de vigilancia en el centro de Ojuelos, una mujer que estaba en la vía pública junto con otra y dos hombres, les hizo señas de auxilio. Los uniformados arrestaron a Sergio N, quien intentó huir.

Los muchachos denunciaron haber sido llevados de Guadalajara a ese municipio en la región alteña del estado con mentiras, supuestamente para asistir a una fiesta, pero una vez que llegaron a Ojuelos, Sergio N los amenazó con un arma de fuego, les retiró los teléfonos celulares y las identificaciones y les dijo que iban a trabajar con un grupo criminal.

Las presuntas víctimas son féminas de 24 y 22 años, y un varón de 18 años, éste último con ficha de alerta de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, desde enero de 2024.

Además se informó que también efectivos estatales auxiliaron a un joven de 23 años y estudiante de la Universidad de Guadalajara, víctima de secuestro virtual. Con eso, impidieron también el pago de 300 mil pesos que los delincuentes estaban exigiendo a su familia para liberarlo.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto