Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 33

Guadalajara, Jal., Tres jóvenes fueron rescatados en el municipio de Ojuelos, luego de haber sido reclutados con engaños por un grupo de la delincuencia organizada.

Los muchachos tenían una ficha de búsqueda vigente. Sergio N, de 20 años, fue detenido y vinculado a proceso penal por trata de personas.

De acuerdo con el testimonio de los patrulleros estatales mientras hacían su recorrido de vigilancia en el centro de Ojuelos, una mujer que estaba en la vía pública junto con otra y dos hombres, les hizo señas de auxilio. Los uniformados arrestaron a Sergio N, quien intentó huir.

Los muchachos denunciaron haber sido llevados de Guadalajara a ese municipio en la región alteña del estado con mentiras, supuestamente para asistir a una fiesta, pero una vez que llegaron a Ojuelos, Sergio N los amenazó con un arma de fuego, les retiró los teléfonos celulares y las identificaciones y les dijo que iban a trabajar con un grupo criminal.