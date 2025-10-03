▲ Todo el mobiliario del Centro de Atención Infantil Mundo Pequeño, en la colonia Ampliación Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, quedo inservible tras la severa inundación del 27 de septiembre. Foto René Ramón

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 33

Nezahualcóyotl, Méx., Aunque la contingencia por inundación quedó superada en este municipio luego de la tormenta que mantuvo a más de 8 mil familias bajo aguas negras durante cuatro días, la tragedia para muchos apenas comienza, pues son varios los vecinos, comerciantes, escuelas y prestadores de servicios que deberán iniciar de cero, como el Centro de Atención Infantil Mundo Pequeño, donde perdieron todo.

“En 20 minutos, el esfuerzo de 25 años de trabajo, ¡se acabó!”, afirmó afligido e indignado Omar Bernal Fernández, propietario de la escuela localizada en la calle Tacuba, de la colonia Ampliación Vicente Villada, quien calcula en más de 80 mil pesos los daños económicos; sin contar con que el agua también afectó su vehículo.

Bernal Fernández habló de su penuria, mientras preparaba copias de documentos oficiales para recibir el primer apoyo que está otorgando la Secretaría del Bienestar, el cual consiste en la entrega de 8 mil pesos para labores de limpieza.

“Lo más difícil es volver a empezar, pintar y limpiar. Realmente es todo un trabajo y a ver qué logramos rescatar. La verdad, cuando llegué y vi el desastre me puse a llorar, porque es muy triste que todo tu esfuerzo de muchos años se haya acabado en 20 minutos”, narró.

La tormenta del 27 de septiembre pasado, equiparable al contenido de más de 8 mil pipas de agua, inundó las colonias Ampliación Vicente Villada, Evolución, Vicente Villada y parte de la Metropolitana, tercera sección.

“La sala, el refrigerador, el comedor, el material de la escuela, juegos, colchonetas, sábanas, cobijas, una computadora, toda la cocina, el papel de baño, las cobijas de los niños, sillas, mesas, las cuales son de madera se están pudriendo. Perdimos todo”, insistió

–¿Qué les dicen las autoridades? -

–Pues, que nada más esperamos el apoyo; pero, digo, yo la verdad, con lo que me den me doy por bien servido.