Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32
Veracruz, Ver., José Francisco Sánchez Avendaño, Jesús Trujillo Pacheco y Carlos Alberto Bernáldez Cartagena, empresarios de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el sur del estado, se encuentran desaparecidos desde el 9 de septiembre, informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas estatal.
Dio a conocer que fueron vistos por última vez cuando viajaban en una camioneta al municipio de Texistepec, sobre el tramo carretero que conecta con Sayula de Alemán.
El organismo emitió el 22 de septiembre las fichas correspondientes con los datos de identificación de los hombres de negocios.
En los documentos se detalla que Jesús Trujillo Pacheco, de 70 años, es de tez morena clara, cabello entrecano corto y tiene una cicatriz en la espalda así como un lunar en la pantorrilla izquierda.
Carlos Alberto Bernáldez Cartagena, de 37 años de edad, de piel blanca, ojos café oscuro, cabello negro corto y un tatuaje en brazo derecho a la altura de la muñeca.
José Francisco Sánchez Avendaño, de 59 años, tez morena clara, nariz chata, orejas medianas, ojos café claro, cabello castaño oscuro, corto y lacio.
Trujillo Pacheco, es un empresario del ramo de la construcción que recientemente se asoció con Sánchez Avendaño para realizar trabajos de remediación en una planta de residuos; mientras, Carlos Alberto, es yerno de Trujillo Pacheco.
Días después de la desaparición se reportó el hallazgo de la camioneta en la que se desplazaban, la cual fue abandonada en la zona rural de Sayula de Alemán, sin que hubiera mayores pistas de sus ocupantes.
El caso ha generado preocupación en el sector empresarial, ya que desaparecieron en una zona que forma parte de los Polos del Bienestar, la cual ha registrado un incremento en la violencia en los últimos años.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle García, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra a cargo de la investigación y se espera que en breve se tengan resultados.