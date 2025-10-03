Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32

Veracruz, Ver., José Francisco Sánchez Avendaño, Jesús Trujillo Pacheco y Carlos Alberto Bernáldez Cartagena, empresarios de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el sur del estado, se encuentran desaparecidos desde el 9 de septiembre, informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas estatal.

Dio a conocer que fueron vistos por última vez cuando viajaban en una camioneta al municipio de Texistepec, sobre el tramo carretero que conecta con Sayula de Alemán.

El organismo emitió el 22 de septiembre las fichas correspondientes con los datos de identificación de los hombres de negocios.

En los documentos se detalla que Jesús Trujillo Pacheco, de 70 años, es de tez morena clara, cabello entrecano corto y tiene una cicatriz en la espalda así como un lunar en la pantorrilla izquierda.

Carlos Alberto Bernáldez Cartagena, de 37 años de edad, de piel blanca, ojos café oscuro, cabello negro corto y un tatuaje en brazo derecho a la altura de la muñeca.

José Francisco Sánchez Avendaño, de 59 años, tez morena clara, nariz chata, orejas medianas, ojos café claro, cabello castaño oscuro, corto y lacio.