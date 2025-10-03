Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32
Querétaro, Qro., Trece de 25 diputados de la 61 Legislatura de Querétaro sesionaron antenoche y eligieron la nueva mesa directiva que presidirá la pevemista Georgina Guzmán Álvarez. A la reunión sólo asistieron diputados de Morena, PT y PVEM. La bancada panista calificó la designación como “ilegal y nula”.
Los otros integrantes de la comisión son la petista Claudia Díaz Gayou, vicepresidenta; así como Arturo Maximiliano García Pérez y Sully Mauricio Sixtos, del partido guinda, secretarios. A la reunión no acudieron los legisladores priístas, emecistas ni panistas ni un independiente. Sin embargo el morenista Ulises Gómez de la Rosa defendió que con la presencia de 13 de 25 miembros del Congreso estatal se cumplió el quórum legal.
Explicó que la convocatoria se emitió tras no recibir respuesta del presidente del organismo saliente, Gerardo Ángeles, del PAN, ni apoyo de servicios parlamentarios. Además de que el plazo venció el 1º de octubre y la sesión se programó para el 14. “Entregamos un oficio al presidente a las 3 de la tarde, firmado por 13 diputados, solicitando una sesión urgente. Al no obtener respuesta, lanzamos la convocatoria a las 7:58 de la noche”, detalló.
Agregó que todos los legisladores fueron notificados electrónicamente y la interpretación adoptada fue que la reunión del martes, la cual se fue a receso, permanecía abierta, eso permitió reanudarla.
Destacó que ante la imposibilidad de esperar hasta el 14 de octubre, como planteó Gerardo Ángeles, y pese a que se le pidió reanudar el encuentro, interrumpido por disturbios entre panistas y morenistas, Gómez de la Rosa decidió continuar los trabajos.
El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, señaló que la nueva comitiva carece de validez porque Ulises Gómez, como vicepresidente de la mesa, “no tenía facultades para reanudar la sesión” y anunció denuncias penales. En tanto, el morenista defendió la legalidad de la sesión y aseguró que se enviarán las notificaciones a los 25 diputados y al gobernador panista Mauricio Kuri.
“Si tienen dudas que recurran a los tribunales; por lo pronto hay mesa directiva electa por la mayoría y tenemos representación legal del Poder Legislativo”, remarcó.
En tanto, el gobernador Kuri, aseveró que la designación del órgano interno del Congreso local “no es válida” , y pidió a todas las bancadas instalar una mesa de diálogo para resolver sus diferencias.