Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32

Querétaro, Qro., Trece de 25 diputados de la 61 Legislatura de Querétaro sesionaron antenoche y eligieron la nueva mesa directiva que presidirá la pevemista Georgina Guzmán Álvarez. A la reunión sólo asistieron diputados de Morena, PT y PVEM. La bancada panista calificó la designación como “ilegal y nula”.

Los otros integrantes de la comisión son la petista Claudia Díaz Gayou, vicepresidenta; así como Arturo Maximiliano García Pérez y Sully Mauricio Sixtos, del partido guinda, secretarios. A la reunión no acudieron los legisladores priístas, emecistas ni panistas ni un independiente. Sin embargo el morenista Ulises Gómez de la Rosa defendió que con la presencia de 13 de 25 miembros del Congreso estatal se cumplió el quórum legal.

Explicó que la convocatoria se emitió tras no recibir respuesta del presidente del organismo saliente, Gerardo Ángeles, del PAN, ni apoyo de servicios parlamentarios. Además de que el plazo venció el 1º de octubre y la sesión se programó para el 14. “Entregamos un oficio al presidente a las 3 de la tarde, firmado por 13 diputados, solicitando una sesión urgente. Al no obtener respuesta, lanzamos la convocatoria a las 7:58 de la noche”, detalló.

Agregó que todos los legisladores fueron notificados electrónicamente y la interpretación adoptada fue que la reunión del martes, la cual se fue a receso, permanecía abierta, eso permitió reanudarla.