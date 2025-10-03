▲ Humberto Paladino Valdovinos (izquierda) y Miguel Enrique Lucía Espejo rindieron protesta como nuevos integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial de Morelos, durante la sesión nocturna el 25 de septiembre. Foto La Jornada

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32

Cuernavaca, Mor., Pedro Martínez Bello, presidente del Foro de Abogados de Morelos, aseveró que entre dos diputados de Morena, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y un diputado del Partido Acción Nacional (PAN), se “repartieron” los cinco nombramientos para integrar el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado para los siguientes seis años.

En su opinión, ninguno de los “familiares” y “allegados” de los legisladores locales y la mandataria morenista cumplen con el perfil para estar en ese cargo y sus designaciones sólo evidencian que buscan apoderarse “del tesorero público del Poder Judicial”, y hacerse del “control total”, así como del presupuesto” del organismo.

Los legisladores que, de acuerdo con Martínez Bello colocaron a sus familiares o colaboradores de su confianza son el coordinador de la bancada guinda, Rafael Reyes Reyes, y el presidente de la mesa directiva del Congreso local Isaac Pimentel Mejía, así como el también coordinador de la fracción del panista y presiden-te de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas.

Durante la sesión legislativa la noche del pasado 25 de septiembre, con 18 votos a favor se nombró para integrar el Órgano de Administración Judicial al suegro del coordinador del blanquiazul en el Congreso, Martínez Terrazas, a Humberto Paladino Valdovinos y a Miguel Enrique Lucia Espejo, miembro del equipo de trabajo del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Rafael Reyes Reyes, y colaborador del ex funcionario federal Rabindranath Salazar Solorio.