Un nombramiento lo hizo la gobernadora
Designaron a “familiares” y “allegados” que no cumplen con el perfil, señala el presidente del Foro de Abogados
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 32
Cuernavaca, Mor., Pedro Martínez Bello, presidente del Foro de Abogados de Morelos, aseveró que entre dos diputados de Morena, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y un diputado del Partido Acción Nacional (PAN), se “repartieron” los cinco nombramientos para integrar el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado para los siguientes seis años.
En su opinión, ninguno de los “familiares” y “allegados” de los legisladores locales y la mandataria morenista cumplen con el perfil para estar en ese cargo y sus designaciones sólo evidencian que buscan apoderarse “del tesorero público del Poder Judicial”, y hacerse del “control total”, así como del presupuesto” del organismo.
Los legisladores que, de acuerdo con Martínez Bello colocaron a sus familiares o colaboradores de su confianza son el coordinador de la bancada guinda, Rafael Reyes Reyes, y el presidente de la mesa directiva del Congreso local Isaac Pimentel Mejía, así como el también coordinador de la fracción del panista y presiden-te de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas.
Durante la sesión legislativa la noche del pasado 25 de septiembre, con 18 votos a favor se nombró para integrar el Órgano de Administración Judicial al suegro del coordinador del blanquiazul en el Congreso, Martínez Terrazas, a Humberto Paladino Valdovinos y a Miguel Enrique Lucia Espejo, miembro del equipo de trabajo del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Rafael Reyes Reyes, y colaborador del ex funcionario federal Rabindranath Salazar Solorio.
Sesión nocturna
Un día después, también durante una sesión nocturna, las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia por unanimidad nombraron a Catalina Pimentel Mejía y Yadira Crystal Casareal Olmedo como miembros del Órgano de Administración Judicial.
Pimentel Mejía es hermana del presidente de la mesa directiva de la Legislatura, Isaac Pimentel Mejía, y Casareal Olmedo está relacionada laboralmente con el coordinador de la bancada de Morena, Rafael Reyes Reyes, ya que ésta trabajó con él cuando fungió como alcalde de Jiutepec.
El último nombramiento lo hizo la gobernadora Margarita González y recayó en Javier García Tinoco, “como representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado”.
Es un abogado cercano a la mandataria; participó en la campaña electoral pasada y trabajó en la Lotería Nacional, donde fue su jefa la ahora mandataria estatal.
Estarán seis años en el cargo
Con estas cinco designaciones quedó integrado el Órgano de Administración Judicial para un periodo de seis años en el cargo.
Dicha instancia se encargará de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, “con responsabilidades que incluyen supervisar los recursos humanos, financieros y logísticos, así como velar por la adecuada observancia de principios como la ética, honradez, eficiencia y responsabilidad institucional”.