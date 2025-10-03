Viernes 3 de octubre de 2025, p. 31
Chihuahua, Chih., El Tribunal de Disciplina (TDJ) del Poder Judicial del Estado procesará una denuncia contra la magistrada recién electa Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, por presuntamente favorecer a su hermano Édgar Herman Escárcega Valenzuela, quien es acusado de secuestro con una condena de 27 y 37 años de cárcel, en dos procesos penales y quien además recibió el mes pasado el beneficio de cambio de medida cautelar a prisión de semilibertad.
El Colegio de Abogados en Defensa de la Cuarta Transformación, junto con el Observatorio Ciudadano, denunciaron que la togada incurrió en tráfico de influencias y corrupción, para permitir la liberación parcial de su familiar, y el TDJ confirmó que analizará la posible intervención indebida en la asignación del caso y el cambio de medida cautelar.
La magistrada Nancy Escárcega también es la esposa del diputado local de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas por lo que diputados locales de Morena acusaron posible tráfico de influencias, abuso de poder y presión política en la decisión que tomó el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes.
Édgar Herman fue procesado penalmente en 2005, por secuestro agravado de dos personas; recibió una primera sentencia de 27 años de cárcel, después, acusado en otro caso de privación ilegal de personas, se le impuso una pena de cárcel de 37 años sin beneficio de sentencia condicional y computable de manera sucesiva a la sentencia impuesta en el primer caso, por lo que debería quedar recluido al menos hasta 2050.
El pasado 18 de septiembre, el togado Erives, también recién electo, modificó el encarcelamiento por semilibertad, con lo que Édgar Herman podrá salir del Centro Estatal de Reinserción Social 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, cinco días a la semana, regresando a recluirse los viernes a las 8 de la noche y saliendo los domingos a la misma hora, así hasta que cumpla su sentencia.
La fiscalía de Chihuahua distrito zona centro presentó una apelación en contra de la resolución judicial y rechazó el cambio de la condena de prisión a semilibertad, que favorece al hermano de la togada.