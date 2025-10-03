Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 31

Chihuahua, Chih., El Tribunal de Disciplina (TDJ) del Poder Judicial del Estado procesará una denuncia contra la magistrada recién electa Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, por presuntamente favorecer a su hermano Édgar Herman Escárcega Valenzuela, quien es acusado de secuestro con una condena de 27 y 37 años de cárcel, en dos procesos penales y quien además recibió el mes pasado el beneficio de cambio de medida cautelar a prisión de semilibertad.

El Colegio de Abogados en Defensa de la Cuarta Transformación, junto con el Observatorio Ciudadano, denunciaron que la togada incurrió en tráfico de influencias y corrupción, para permitir la liberación parcial de su familiar, y el TDJ confirmó que analizará la posible intervención indebida en la asignación del caso y el cambio de medida cautelar.

La magistrada Nancy Escárcega también es la esposa del diputado local de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas por lo que diputados locales de Morena acusaron posible tráfico de influencias, abuso de poder y presión política en la decisión que tomó el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes.