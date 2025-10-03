Viernes 3 de octubre de 2025, p. 31
Guadalajara, Jal., Heliodoro N, identificado por la Fiscalía de Jalisco como representante legal y miembro del consejo directivo de algunas de las empresas fantasma que se utilizaron para cometer fraude en el proyecto de las villas panamericanas por al menos 140 millones de pesos, fue detenido y una de dichas compañías quedó bajo control de las autoridades.
La audiencia de imputación contra Heliodoro N se derivó de una denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por un presunto esquema de desvío de recursos públicos para la adquisición del conjunto habitacional.
Durante la diligencia, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en 144 horas (el 7 de octubre) cuando se realizará la audiencia en la que se decidirá si es vinculado a proceso. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva justificada.
Las pesquisas las realiza la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, que ha identificado la participación de personas y empresas “fachadas” mediante contratos y préstamos simulados.
La institución tiene bajo resguardo 340 unidades habitacionales de las villas y dos áreas comunes, para recabar evidencia sobre la operación del presunto esquema de fraude.
Se han cateado un domicilio de la colonia El Bajío, aledaña a las villas, y otro en Rinconada de Santa Rita, ambos en Zapopan, los cuales están bajo control de la fiscalía estatal.
Las villas –hoy Conjunto Avaterra– se usaron en 2011 para albergar a los participantes en los Juegos Panamericanos, pero desde antes de su construcción fueron objeto de polémica y litigios en tribunales.
Fueron edificadas en una zona de recarga de mantos freáticos sobre el predio El Bajío, y luego, mediante un financiamiento falto de claridad, en el que se entregaron millonarios fondos de los ahorros de los burócratas estatales y municipales, a través del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), se construyeron los cuatro edificios con 942 departamentos.
Durante años no pudieron venderse, porque a la comercializadora se le negaba el permiso de habitabilidad, hasta que finalmente un juez lo permitió. Por esta situación quienes han comprado alguno de esos espacios expresan sus dudas sobre el futuro de su patrimonio.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha asegurado que los propietarios no resultarán perjudicados, mientras la fiscalía mantiene el control del inmueble
En 2024, según una investigación del diario local NTR, se liquidó la sociedad que existía entre las empresas Creaciones del Bajío y Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque, en la que también participaban con acciones mayoritarias Ipejal (30 por ciento) –que se quedaría con 110 departamentos–, e Ijalvi (45 por ciento), que se quedaría con 165.
Para “compensar” el evidente mal negocio para las entidades públicas, entre ambos institutos recibieron 154 millones 629 mil 173 pesos pese a que los 272 departamentos del trato equivalen al 29.1 por ciento de los 942 espacios a la venta.