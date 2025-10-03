Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 31

Guadalajara, Jal., Heliodoro N, identificado por la Fiscalía de Jalisco como representante legal y miembro del consejo directivo de algunas de las empresas fantasma que se utilizaron para cometer fraude en el proyecto de las villas panamericanas por al menos 140 millones de pesos, fue detenido y una de dichas compañías quedó bajo control de las autoridades.

La audiencia de imputación contra Heliodoro N se derivó de una denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por un presunto esquema de desvío de recursos públicos para la adquisición del conjunto habitacional.

Durante la diligencia, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en 144 horas (el 7 de octubre) cuando se realizará la audiencia en la que se decidirá si es vinculado a proceso. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva justificada.

Las pesquisas las realiza la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, que ha identificado la participación de personas y empresas “fachadas” mediante contratos y préstamos simulados.

La institución tiene bajo resguardo 340 unidades habitacionales de las villas y dos áreas comunes, para recabar evidencia sobre la operación del presunto esquema de fraude.

Se han cateado un domicilio de la colonia El Bajío, aledaña a las villas, y otro en Rinconada de Santa Rita, ambos en Zapopan, los cuales están bajo control de la fiscalía estatal.

Las villas –hoy Conjunto Avaterra– se usaron en 2011 para albergar a los participantes en los Juegos Panamericanos, pero desde antes de su construcción fueron objeto de polémica y litigios en tribunales.