▲ Obras de remodelación en elestadio de futbol Luis Pirata Fuen-tes, municipio de Boca del Río, Veracruz, en las cuales se detec-taron irregularidades por 160 mi-llones de pesos. Foto La Jornada

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 31

Xalapa, Ver., Las remodelaciones del estadio de futbol Luis Pirata Fuentes, en el municipio de Boca del Río, y del Aquarium, en el puerto de Veracruz, dos de las obras más emblemáticas del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024) representaron daño patrimonial al erario por 241 millones 712 mil 371 pesos, luego de la revisión de la cuenta pública 2024.

De acuerdo con las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de la auditora general Delia González Cobos, la restauración del recinto deportivo tiene irregularidades por 160 millones 331 mil 371 pesos, correspondientes a la segunda y tercera etapas de la obra.

El Orfis detalló que los trabajos, adjudicados a Grupo AEM México JF, tienen serias deficiencias, pues algunas torres en la zona de palcos hay roturas, los barandales de acero inoxidable están oxidados y los módulos comerciales muestran filtraciones en la techumbre, entre otros desperfectos.

Además, se han documentado problemas en su diseño debido a la ubicación y trazo de las cuatro torres de palcos, lo cual limita la visibilidad de la totalidad de la cancha.

Asimismo se observó una separación entre las torres con los cuerpos (edificio A, B, C y D) que componen la estructura del graderío, por lo que el área de plateas se encuentra expuesta a objetos y cuando llueve se inunda esa zona.

También se revelaron costos elevados, incluidos los presupuestos base y contrato, al encontrarlos fuera de rango del mercado, sobre todo en la colocación de butacas, mingitorios y en el suministro e instalación de equipo de video y fotografía, entre otros.