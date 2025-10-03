Se destinaron a 2 obras “insignia” de Cuitláhuac García
Viernes 3 de octubre de 2025
Xalapa, Ver., Las remodelaciones del estadio de futbol Luis Pirata Fuentes, en el municipio de Boca del Río, y del Aquarium, en el puerto de Veracruz, dos de las obras más emblemáticas del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024) representaron daño patrimonial al erario por 241 millones 712 mil 371 pesos, luego de la revisión de la cuenta pública 2024.
De acuerdo con las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de la auditora general Delia González Cobos, la restauración del recinto deportivo tiene irregularidades por 160 millones 331 mil 371 pesos, correspondientes a la segunda y tercera etapas de la obra.
El Orfis detalló que los trabajos, adjudicados a Grupo AEM México JF, tienen serias deficiencias, pues algunas torres en la zona de palcos hay roturas, los barandales de acero inoxidable están oxidados y los módulos comerciales muestran filtraciones en la techumbre, entre otros desperfectos.
Además, se han documentado problemas en su diseño debido a la ubicación y trazo de las cuatro torres de palcos, lo cual limita la visibilidad de la totalidad de la cancha.
Asimismo se observó una separación entre las torres con los cuerpos (edificio A, B, C y D) que componen la estructura del graderío, por lo que el área de plateas se encuentra expuesta a objetos y cuando llueve se inunda esa zona.
También se revelaron costos elevados, incluidos los presupuestos base y contrato, al encontrarlos fuera de rango del mercado, sobre todo en la colocación de butacas, mingitorios y en el suministro e instalación de equipo de video y fotografía, entre otros.
El Pirata Fuentes, que fue el estadio del ya desaparecido equipo Tiburones Rojos de Veracruz, fue remodelado luego de que durante algún tiempo estuvo sin uso ante la falta de una escuadra de primera división en la entidad y se hizo con la intención de atraer un nuevo equipo que reviviera la afición por este deporte, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Además, del viejo campo de futbol se retiraron las esculturas en forma de cabezas de tiburón, las cuales, por órdenes de García Jiménez –actual director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas)–, fueron colocadas en el Aquarium de Veracruz.
La instalación de dichas figuras también causó daño patrimonial por un millón 325 mil 454 pesos, que se suman a otras observaciones del Orfis, para dar un total de 81 millones 381 mil pesos.
Entre las deficiencias descubiertas en la remodelación del acuario se enlistan bombas de agua que no cumplen especificaciones técnicas, fallas en los trabajos de reforzamiento y fijación de fibra de vidrio de las cabezas de tiburón, así como desprendimiento de material, acumulación de grumos y terminaciones deficientes en estanques.