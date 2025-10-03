The Independent

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 9

Un juez federal dictará sentencia hoy a Sean Diddy Combs después de que el magnate de la música fuera declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución.

El gobierno presentó cinco cargos contra él (dos de tráfico sexual, conspiración de crimen organizado y dos de transporte para ejercer la prostitución), pero en julio un jurado de Nueva York absolvió al hombre de 55 años de las acusaciones más graves y lo declaró culpable de los cargos de prostitución.

Cada falta conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, lo que significa que se enfrenta a 20 años tras las rejas.

El rapero será sentenciado hoy. Su defensa ha solicitado una pena máxima de 14 meses, pero la fiscalía pide más de 11 años de prisión.

Durante el juicio que duró dos meses, las ex novias y ex socias de Diddy testificaron sobre su consumo de drogas, abuso doméstico y “relaciones sexuales” (que a veces duraban días y a menudo incluían acompañantes masculinos).

Estos son los cargos que se presentaron contra Diddy:

Sean Diddy Combs fue declarado culpable de dos de los cinco cargos.

Cargo 1: Conspiración de crimen organizado - No culpable

El gobierno acusó a Diddy de violar la ley de conspiración contra organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado al conspirar con una “empresa criminal” para llevar a cabo un patrón de comportamiento ilegal.

Los fiscales lo acusaron de dirigir una empresa criminal, compuesta por su personal y asociados, para cometer delitos que incluyen tráfico sexual, secuestro , trabajo forzado, soborno, incendio provocado y obstrucción de la justicia desde al menos 2008.

Esto se hizo, según el gobierno, para que el rapero pudiera abusar, amenazar y coaccionar a las mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer su deseo sexual y al mismo tiempo proteger su reputación ocultando su comportamiento.

Las leyes RICO se crearon en 1970 para procesar a personas involucradas en el crimen organizado, como los miembros de la mafia.

El cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua, el castigo más severo de todos los cargos.

Cargo 2: Tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción - Noculpable

El magnate fue acusado de un cargo de tráfico sexual relacionado con la “víctima 1”, su ex novia, Cassie Ventura.

Los fiscales dicen que Diddy reclutó a Ventura en su órbita después de que ella firmó con su sello discográfico, Bad Boy Records, y comenzó a coquetear con ella.

Ventura testificó que tenía miedo de Diddy, quien a veces abusaba físicamente de ellos, y quería hacer todo lo posible para mantenerlo feliz, incluso participar en “frente a frente”.