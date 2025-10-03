Caitlin Hornik

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8

El showrunner ganador de un Emmy, Armando Iannucci, está luchando por sacar adelante un proyecto centrado en el presidente Donald Trump .

Iannucci, el cerebro detrás de la exitosa serie de HBO Veep, reveló recientemente que está preparando una pieza basada en los discursos de Trump . La financiación del proyecto ha sido complicada, ya que cree que los estudios de Hollywood temen a Trump y al movimiento MAGA por posibles represalias, especialmente tras la reciente suspensión de Jimmy Kimmel .

En un evento de Creative UK en Liverpool, según Deadline , Iannucci parafraseó conversaciones que tuvo sobre el proyecto con inversores estadunidenses: “Muchos me decían: ‘Sí, me temo que no conseguirías el dinero para eso ahora mismo’. Así que les dije: ‘¿Por qué no?’ (Me respondieron): ‘Bueno, ya sabes, si quieres lo que viene incluido...’”.

Continuó: “he estado hablando con periodistas que dicen: “Si estás en la lista, te amargarán la vida’. El mensaje era: ‘Hacienda vendrá a llamarte, mejor contrata un abogado, porque pasarás los próximos cuatro años agobiado por los problemas legales que tienes que resolver’”.

No sólo la gente en Estados Unidos tiene miedo, sino que Iannucci, de 61 años, señaló que los proyectos en Reino Unido también están en crisis debido a las amenazas arancelarias de Trump.

“Nadie sabe cómo funciona, pero ese no es el punto. Lo que es que habrá financieros en Estados Unidos a punto de financiar un proyecto que digan: ‘¿Sabes qué? A ver qué pasa antes de entregarlo’. Y entonces tendrás otro proyecto esperando”, indicó Iannucci sobre la indecisión de los inversores.