El álbum está disponible en principales plataformas
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8
Nueva York. Luces, cámara, acción. El 12 álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, llega hoy. ¿Estás listo para ello?
Swift anunció su nueva era en agosto, cuando comenzó a adelantar el lanzamiento.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de su fecha de estreno: cómo escucharlo, qué variantes existen y, por supuesto, cómo se creó el álbum.
The Life of a Showgirl está disponible para streaming en todas las principales plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music y Amazon Music.
Los fanáticos pueden preguardar el álbum para asegurar que la nueva música aparezca automáticamente en la biblioteca de un fan. También es una forma para que un artista promueva las reproducciones.
Spotify anunció el lunes que el álbum de Swift superó los 5 millones de preguardados en su plataforma, convirtiéndose en el álbum más preguardado en su historia. ¿El anterior poseedor del título? Su disco de 2024 The Tortured Poets Department.
Además de las muchas opciones de streaming, también hay una variante de descarga digital de The Life of a Showgirl disponible en iTunes, con una nueva imagen de portada y un video de casi tres minutos “exclusivo de Taylor detallando las inspiraciones detrás del álbum” titulado A Look Behind the Curtain (Una mirada detrás del telón).
En Estados Unidos, la cadena de tiendas Target es una vez más un socio importante de Swift. Sus establecimientos tendrán tres variantes de cedés, las ediciones se titulan It’s Frightening, It’s Rapturous e It’s Beautiful. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición, The Crowd Is Your King, en “vinilo rosa brillante de verano”.
Hay otras variantes de vinilo: The Tiny Bubble in Champagne Collection es una recopilación que presenta dos variantes de vinilo descritas como “vinilo nacarado bajo luces brillantes” y “vinilo transparente de lápiz labial rojo y encaje”.
Asimismo está The Baby That’s Show Business Collection, en dos colores: “vinilo dorado de ramo encantador” y “vinilo azul chispeante de playa junto al lago”.
Luego The Shiny Bug Collection en “vinilo marmoleado de brillo violeta” y “vinilo marmoleado de verde invernal y ónix”.
Y, por supuesto, el elepé estándar y el casete, en “vinilo naranja Portofino de sudor y perfume de vainilla”.
Además Spotify montó una experiencia inmersiva de tres días en Nueva York para celebrar el próximo álbum de Swift.
El arte varía en las ediciones. Swift anunció parcialmente su nuevo álbum de 12 pistas The Life of a Showgirl en el pódcast New Heights presentado por Travis Kelce –su prometido y ala cerrada de los Chiefs de Kansas City– y el hermano de Travis, Jason Kelce, el ex centro de los Eagles de Filadelfia.
En el episodio completo, Swift reveló que trabajó en el álbum en Suecia mientras estaba en su gira Eras –volando entre fechas para grabar, encarnando verdaderamente el título del álbum, The Life of a Showgirl (que se puede traducir como la vida de una chica del espectáculo). El álbum completo se terminó con los productores Max Martin y Shellback, con quienes Swift colaboró previamente en Red de 2012, 1989 de 2014 y Reputation de 2017. Su socio productor frecuente Jack Antonoff no fue mencionado.
Swift describió el álbum como lleno de éxitos. “Me importa este disco más de lo que puedo siquiera exagerar”, dijo, coincidiendo con Travis Kelce cuando describió el debut como “mucho más animado” que The Tortured Poets Department de 2024.
A lo largo del álbum, sólo hay una colaboración listada: la canción principal, The Life of a Showgirl, incluirá a Sabrina Carpenter.