▲ Seguidores de la cantante Taylor Swift en la experiencia inmersiva de tres días en Nueva York para celebrar el lanzamiento del álbum. Foto Afp

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8

Nueva York. Luces, cámara, acción. El 12 álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, llega hoy. ¿Estás listo para ello?

Swift anunció su nueva era en agosto, cuando comenzó a adelantar el lanzamiento.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de su fecha de estreno: cómo escucharlo, qué variantes existen y, por supuesto, cómo se creó el álbum.

The Life of a Showgirl está disponible para streaming en todas las principales plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Los fanáticos pueden preguardar el álbum para asegurar que la nueva música aparezca automáticamente en la biblioteca de un fan. También es una forma para que un artista promueva las reproducciones.

Spotify anunció el lunes que el álbum de Swift superó los 5 millones de preguardados en su plataforma, convirtiéndose en el álbum más preguardado en su historia. ¿El anterior poseedor del título? Su disco de 2024 The Tortured Poets Department.

Además de las muchas opciones de streaming, también hay una variante de descarga digital de The Life of a Showgirl disponible en iTunes, con una nueva imagen de portada y un video de casi tres minutos “exclusivo de Taylor detallando las inspiraciones detrás del álbum” titulado A Look Behind the Curtain (Una mirada detrás del telón).

En Estados Unidos, la cadena de tiendas Target es una vez más un socio importante de Swift. Sus establecimientos tendrán tres variantes de cedés, las ediciones se titulan It’s Frightening, It’s Rapturous e It’s Beautiful. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición, The Crowd Is Your King, en “vinilo rosa brillante de verano”.

Hay otras variantes de vinilo: The Tiny Bubble in Champagne Collection es una recopilación que presenta dos variantes de vinilo descritas como “vinilo nacarado bajo luces brillantes” y “vinilo transparente de lápiz labial rojo y encaje”.