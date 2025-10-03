Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 7

El documental Lachatao, dirigido por Natalia Bruschtein, a través de la mirada de los niños, nos sumerge en la vida de una comunidad en la sierra de Oaxaca, México. Lachatao es un pueblo con no más de 200 habitantes, donde los adultos se dedican a transmitir a los niños el conocimiento, la cultura, la identidad y el amor por la tierra. De esta manera, se crean las raíces que garantizarán la supervivencia de la comunidad, que enfrenta el riesgo de desaparecer si las nuevas generaciones optan por buscar un “mejor lugar”.

En entrevista, la directora comenta cómo se encontró con la comunidad oaxaqueña: “todo fue por medio de la casualidad, como todos los proyectos que me han interesado a mí; una de mis vecinas es de la comunidad de Lachatao. Se enteró que hacía documentales y me dijo que quería un video sobre la escuela de esa comunidad. Apenas llegué inmediatamente me enamoré del proyecto”.

Ya con la mente agolpada de todo lo que significó la comunidad, Brushtein señaló: “además de la escuela que habían fundado en el pueblo, me interesó el proyecto que habían edificado en todo Lachatao, un pueblo que lucha por mantener su identidad para no desaparecer, porque hace apenas unos años había mil 200 habitantes y ahora sólo hay escasas 200 personas. Además lo hacen con autocrítica de lo que están necesitando, y claro lo hacen a partir de que no tenían secundaria, sólo primaria, y entonces construyeron un sistema de educación que abarca la primaria y la secundaria para que los niños no fueran a otros pueblos a tomar las clases de secundaria y seguir sus estudios y que el pueblo desapareciera”.

Con esta idea de pertenencia, “para que los niños se queden más tiempo en la comunidad y se arraiguen al pueblo”, eso fue lo que detonó en la cabeza de Brushtein: “Otra de las cosas que me llamó la atención fue la calidad de vida, cambiar las ideas y los esquemas de lo que entendemos lo que es ésta. Una de las señoras que aparece en el documental me dijo que tenía un chorro de tiempo. Cuando en realidad los que vivimos en la ciudad siempre decimos que no tenemos tiempo, lo que es verdad”.

Cuando se dio cuenta de los elementos que componen la comunidad, y con el ejemplo de la educación, Natalia Brushtein mencionó que le interesaba contar la historia: “a través de los niños, porque una cosa es la idea que tienen los adultos y otra radicalmente opuesta la que los niños enfrentan. Aunque también me di cuenta de que no sólo tenía que quedarme en el proyecto de la escuela porque era más grande lo que están haciendo en Lachatao, en la comunidad, que era más amplio y más completo, porque también los adultos estaban embarcados en otras tareas como concentrarse en que no se talaran los árboles y otros temas, pero nunca perder el eje de la visión de los niños”.