Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 25

Con el fin de mejorar la seguridad en la distribución del gas LP y reducir los riesgos de accidentes, hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación dos normas adicionales para regular a las empresas concesionarias, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, estarán obligadas a incluir en sus unidades reguladores de velocidad y geolocalizadores; se realizarán verificaciones y pruebas técnicas más específicas y ahora las normas no sólo seran concernientes al transporte, sino que se considerarán de seguridad industrial.

Explicó que hasta hoy sólo se efectuaban inspecciones visuales de las unidades, pero a partir de ahora se harán pruebas técnicas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes determinará las velocidades máximas a las cuales podrán desplazarse, las que deberán ser reguladas por instrumentos, además de que deberán tener geolocalizadores.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que las empresas concesionarias de la distirbución tendrán un plazo de cuatro meses para instalar los instrumentos reguladores de velocidad y de geolocalización para unidades con una capacidad superior a 5 mil litros y una antigüedad mayor a 10 años. Los vehículos más nuevos o con menor capacidad contarán con seis meses adicionales.