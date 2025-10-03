Sheinbaum explicó sus motivos para reunirse con la compañía involucrada
La presidenta Claudia Shein-baum explicó que su decisión de reunirse la próxima semana con los integrantes de la empresa que promueve un juicio en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, en un juzgado en Nueva York, obedece principalmente a que en este proceso se involucra al Estado mexicano como parte del arbitraje.
A pregunta expresa sobre la situación legal del empresario, comentó que en el caso específico del juicio en Estados Unidos, el involucramiento del Estado mexicano tiene que ver con que de alguna manera el caso está asociado con las reglas que rigen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
No obstante, puntualizó que los procesos legales en México y Estados Unidos son totalmente independientes, por lo que los juicios que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o están por llegar a esa instancia, tienen su propia ruta .
Reiteró que en su conjunto, estos largos litigios que el propietario de Grupo Azteca ha promovido representan un adeudo de 45 mil millones de pesos.
Sin embargo, insistió en que si existe disposición del deudor, como en cualquier otro caso, de liquidar lo que debe, puede acceder al beneficio de reducir las multas y los recargos correspondientes.