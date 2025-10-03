Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 25

La presidenta Claudia Shein-baum explicó que su decisión de reunirse la próxima semana con los integrantes de la empresa que promueve un juicio en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, en un juzgado en Nueva York, obedece principalmente a que en este proceso se involucra al Estado mexicano como parte del arbitraje.

A pregunta expresa sobre la situación legal del empresario, comentó que en el caso específico del juicio en Estados Unidos, el involucramiento del Estado mexicano tiene que ver con que de alguna manera el caso está asociado con las reglas que rigen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.