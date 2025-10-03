▲ El portafolio de crédito de la banca para el campo se ha reducido, según información del BdeM. En la imagen, parcelas para la siembra de hortalizas en Mixquic. Foto La Jornada

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 24

El crédito que la banca privada otorga a los empresarios que trabajan en el campo mexicano y en las actividades primarias de la economía no despega. En agosto, el saldo de la cartera vigente cayó poco más de 5 por ciento respecto a igual mes del año previo, y en lo que va del año, la disminución es de 10 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (BdeM).

Según la más reciente información publicada por el instituto central, al concluir agosto, el saldo del portafolio de crédito otorgado al sector primario, que incluye a las empresas que trabajan en la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza, se situó en 124 mil 74 millones de pesos.

En el mismo mes del año pasado, la cifra sumaba 133 mil 649 millones de pesos, una caída de 7.1 por ciento. Estos resultados se presentan justo cuando la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) cumple 2 años y 3 meses de haber desaparecido, toda vez que, a finales de mayo de 2023, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se publicó el decreto que formalizó su extinción.