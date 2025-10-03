Economía
Fitch Ratings eleva la calificación de Pemex
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 24

La calificadora Fitch Ratings subió la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) de BB a BB+ con perspectiva estable, con lo que ahora está a solo un escalón de recuperar el grado de inversión.

Esta decisión, dijo la agencia, es consecuencia de la exitosa ejecución por parte de la petrolera de una oferta pública de adquisición por 9.9 mil millones de dólares en ocho series de valores, la cual fue financiada con recursos del gobierno.

“México ha implementado medidas legislativas que permiten a Pemex compartir el techo de deuda con la Secretaría de Hacienda. Estos cambios buscan abordar significativamente el apalancamiento y el costo de financiamiento de la compañía”, explicó Fitch.

La transacción, dijo, indica un mayor vínculo entre Pemex y el gobierno, lo que resultó en un aumento en la evaluación de supervisión, vinculación y apoyo de la compañía. “Fitch ahora califica a Pemex sólo un nivel por debajo de la calificación soberana de México, en lugar de dos niveles por debajo”.

Pese a la mejora, Fitch enfatizó en que el perfil crediticio de la petrolera sigue siendo débil debido a los menores precios y producción de crudo, liquidez limitada y las pérdidas en el negocio de refinación y comercialización.

