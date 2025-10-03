De La Redacción

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 24

La calificadora Fitch Ratings subió la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) de BB a BB+ con perspectiva estable, con lo que ahora está a solo un escalón de recuperar el grado de inversión.

Esta decisión, dijo la agencia, es consecuencia de la exitosa ejecución por parte de la petrolera de una oferta pública de adquisición por 9.9 mil millones de dólares en ocho series de valores, la cual fue financiada con recursos del gobierno.

“México ha implementado medidas legislativas que permiten a Pemex compartir el techo de deuda con la Secretaría de Hacienda. Estos cambios buscan abordar significativamente el apalancamiento y el costo de financiamiento de la compañía”, explicó Fitch.