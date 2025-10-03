Economía
Ver día anteriorViernes 3 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Openai llega a valorización récord de 500 mil millones de dólares/
A nterior
S iguiente
 
Openai llega a valorización récord de 500 mil millones de dólares
Foto
Foto Afp
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 22

La empresa estadunidense OpenAI, que desarrolló ChatGPT, alcanzó un precio de 500 mil millones de dólares, lo que la convierte en la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, valuada en unos 400 mil millones de dólares, señaló la agencia Bloomberg. La cifra se alcanzó luego que empleados de la firma vendieron un número acotado de acciones, informaron medios financieros. Entre el grupo de inversionistas que adquirieron acciones está el gigante japonés SoftBank, reportaron The Financial Times y Bloomberg, citando a personas cercanas a las transacciones. La empresa, a la vanguardia de la IA generativa, saltó a la palestra con su producto estrella ChatGPT que se convirtió en una insignia.

A nterior
S iguiente