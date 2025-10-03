Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 22

La empresa estadunidense OpenAI, que desarrolló ChatGPT, alcanzó un precio de 500 mil millones de dólares, lo que la convierte en la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, valuada en unos 400 mil millones de dólares, señaló la agencia Bloomberg. La cifra se alcanzó luego que empleados de la firma vendieron un número acotado de acciones, informaron medios financieros. Entre el grupo de inversionistas que adquirieron acciones está el gigante japonés SoftBank, reportaron The Financial Times y Bloomberg, citando a personas cercanas a las transacciones. La empresa, a la vanguardia de la IA generativa, saltó a la palestra con su producto estrella ChatGPT que se convirtió en una insignia.