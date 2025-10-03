Clara Zepeda

El dólar y Wall Street lograron ganancias ayer y contagiaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ante el ajuste de posiciones globales, el índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.21 por ciento, a 97.590 unidades.

Así, el peso registró una caída de 0.31 por ciento, equivalente a 5.66 centavos, para cerrar en 18.4252 unidades por dólar spot. La moneda mexicana ligó dos caídas consecutivas, en las que perdió 11 centavos.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.5180 unidades y un mínimo de 18.4250 en el mercado al mayoreo.

Por su parte, Wall Street se mantuvo en máximos y animó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) para ganar 0.47 por ciento, a 62 mil 220.31 puntos.

Diecinueve de las 35 emisoras del IPC cerraron en terreno positivo, los mayores avances correspondieron a América Móvil (2.21 por ciento); Cemex (2.27) y Asur (1.5), mientras La Comer (-3.53 por ciento), Megacable (-4.10) y Gentera (-2.98) presentaron los rezagos más significativos.

Atentos a la Fed

En tanto, el S&P 500 logró un ligero avance de 0.06 por ciento, ligando una racha positiva de cinco sesiones y ubicándose en 6 mil 715.38 puntos, con lo que alcanzó su máximo histórico número 30 del año. Con este movimiento, las ganancias de 2025 se colocan en 14.2 por ciento.