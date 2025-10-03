Viernes 3 de octubre de 2025, p. 22
El dólar y Wall Street lograron ganancias ayer y contagiaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Ante el ajuste de posiciones globales, el índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.21 por ciento, a 97.590 unidades.
Así, el peso registró una caída de 0.31 por ciento, equivalente a 5.66 centavos, para cerrar en 18.4252 unidades por dólar spot. La moneda mexicana ligó dos caídas consecutivas, en las que perdió 11 centavos.
De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.5180 unidades y un mínimo de 18.4250 en el mercado al mayoreo.
Por su parte, Wall Street se mantuvo en máximos y animó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) para ganar 0.47 por ciento, a 62 mil 220.31 puntos.
Diecinueve de las 35 emisoras del IPC cerraron en terreno positivo, los mayores avances correspondieron a América Móvil (2.21 por ciento); Cemex (2.27) y Asur (1.5), mientras La Comer (-3.53 por ciento), Megacable (-4.10) y Gentera (-2.98) presentaron los rezagos más significativos.
Atentos a la Fed
En tanto, el S&P 500 logró un ligero avance de 0.06 por ciento, ligando una racha positiva de cinco sesiones y ubicándose en 6 mil 715.38 puntos, con lo que alcanzó su máximo histórico número 30 del año. Con este movimiento, las ganancias de 2025 se colocan en 14.2 por ciento.
“Los mercados estadunidenses operaron con sentimiento mixto, mientras los inversionistas se mantienen atentos a nueva información sobre la aprobación del presupuesto por parte del Congreso de Estados Unidos, lo que levantaría el cierre del gobierno y permitiría la publicación de cifras económicas”, explicó Actinver.
A pesar del cierre administrativo, la Reserva Federal opera con normalidad. La próxima semana los inversionistas estarán atentos a la participación de Jerome Powell, presidente de la Fed; a la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria (miércoles); y la comparecencia de Michelle Bowman, funcionaria de la Fed con derecho a voto en la próxima reunión del 29 de octubre. Por el lado corporativo, el mercado espera el inicio de la temporada de reportes trimestrales.
Los precios del petróleo continuaron su caída hasta su nivel más bajo en cinco meses debido a la expectativa de un nuevo aumento de la producción de la OPEP+.