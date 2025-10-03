Dora Villanueva y Enrique Méndez

Durante este año se han refinanciado 723 mil millones de pesos de la deuda interna, mientras en el mercado externo se han realizado operaciones de manejo de pasivos por un monto equivalente a 6 mil 94 millones de dólares, lo que ha derivado en una disminución de las amortizaciones de deuda del próximo año y hasta 2031, destacó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda.

Al comparecer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria explicó que el manejo de las obligaciones de la deuda en lo que va del año permitieron reducir en 85 por ciento las amortizaciones de los pasivos en moneda extranjera previstas para el próximo año y con ello también se registró un efecto a la baja, de 20 por ciento, en las programadas entre 2027 y 2031.

Agregó que en parte el aval que se ha tenido de las calificadoras de riesgo, sobre todo con la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), se debe al plan que se puso en práctica recientemente para reducir la carga general del balance público, pues poner bonos de la petrolera costaba prácticamente el doble, 10 por ciento, que hacerlo a través del gobierno federal, cuya deuda se estaba financiando a un promedio de 6 por ciento.