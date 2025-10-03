Aval de calificadoras a Pemex gracias al plan para reducir la carga: Bonilla
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 22
Durante este año se han refinanciado 723 mil millones de pesos de la deuda interna, mientras en el mercado externo se han realizado operaciones de manejo de pasivos por un monto equivalente a 6 mil 94 millones de dólares, lo que ha derivado en una disminución de las amortizaciones de deuda del próximo año y hasta 2031, destacó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda.
Al comparecer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria explicó que el manejo de las obligaciones de la deuda en lo que va del año permitieron reducir en 85 por ciento las amortizaciones de los pasivos en moneda extranjera previstas para el próximo año y con ello también se registró un efecto a la baja, de 20 por ciento, en las programadas entre 2027 y 2031.
Agregó que en parte el aval que se ha tenido de las calificadoras de riesgo, sobre todo con la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), se debe al plan que se puso en práctica recientemente para reducir la carga general del balance público, pues poner bonos de la petrolera costaba prácticamente el doble, 10 por ciento, que hacerlo a través del gobierno federal, cuya deuda se estaba financiando a un promedio de 6 por ciento.
La subsecretaria añadió que el costo financiero de la deuda pública de México se encuentra en 3.8 por ciento del PIB, por debajo de lo registrado en el promedio de América Latina, de 4.9 por ciento, según el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional.
“Mantendremos la implementación de las estrategias de cobertura, tanto petroleras, de tipo de cambio y de tasas de interés, para reducir la exposición y volatilidad del portafolio dando mayor certidumbre a los ingresos del gobierno federal y así protegernos frente escenarios adversos, garantizando una mayor estabilidad de los recursos públicos, lo que se traduce en mejores condiciones para la planeación y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, expuso a legisladores.