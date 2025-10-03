Afp

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 22

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer que prepara recortes permanentes en el gobierno federal, gracias al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos para sellar un plan presupuestario. La Casa Blanca afirmó, además, que va a cancelar miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados demócratas.

En el segundo día de cierre del gobierno por falta de presupuesto, el mandatario anunció en su red Truth Social una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para abordar esos recortes. Unos 750 mil trabajadores del gobierno federal se ven afectados desde el primero de octubre por el cierre administrativo.

“Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, publicó Trump.

“No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedente”, celebró el republicano en referencia al rechazo de los demócratas del Congreso al plan de financiamiento gubernamental presentado por los republicanos.

La constitucionalidad de un posible recorte permanente de la fuerza laboral federal, en pleno cierre del gobierno, es objeto de discusión entre los especialistas.

Trump ha utilizado un tono burlón en medio de la crisis política, con mensajes hirientes para sus interlocutores, como el jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el jefe de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.