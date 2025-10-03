Ap

La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025

Inglewood. Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de San Francisco detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad con 3:36 minutos por jugar, y unos 49s plagados de lesiones consiguieron un electrizante triunfo por 26-23 sobre los Carneros de Los Ángeles.

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los visitantes (4-1), quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Vino luego un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty, que volvió a igualar el marcador por los Carneros (3-2) con dos segundos por jugar.