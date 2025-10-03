Ap

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. a39

Nueva York., El novato Cam Schlittler domó a la ofensiva de Boston con sus lanzamientos de 100 millas por hora (160.9 kilometros por hora) y los Yanquis de Nueva York capitalizaron un par de descuidos dentro de un racimo de cuatro carreras en el cuarto inning para derrotar 4-0 a los Medias Rojas, llevarse su enfrentamiento de comodines de la Liga Americana y citarse con Toronto en un duelo divisional.

Nueva York, que hizo historia como la primera novena en conquistar una serie de comodines después de perder el primer juego, abrirá su encuentro de postemporada divisional mañana contra los Azulejos, campeones de la División Este.

A sus 24 años de edad, Schlittler, quien debutó en las mayores el pasado 9 de julio, recetó 12 ponches al cubrir ocho entradas en blanco.

El rally de los locales en el cuarto episodio empezó cuando Cody Bellinger conectó un elevado que cayó entre el jardinero central Ceddane Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreu y el segunda base Romy González. La pelota picó entre los tres y Bellinger acabó en segunda con un doble. Luego de que Giancarlo Stanton recibió un boleto y un out, Amed Rosario bateó un sencillo al derecho apenas fuera del alcance de Trevor Story para producir la primera carrera.