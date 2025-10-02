De La Redacción

El paratleta mexicano Luis Carlos López conquistó medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F37, al alcanzar una distancia de 56.59 metros para imponer récord en el Campeonato Mundial, que se disputa en Nueva Delhi.

“Me esperaba el oro, pero no romper el récord del certamen. Estoy muy emocionado. No tengo ni palabras. Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y a todo el equipo que está atrás del resultado”, declaró tras la prueba.

En el podio lo acompañaron el japonés Shimbo Yamato (plata) y el ucranio Mykola Zhabnyak (bronce).

El sinaloense le dio la tercera presea dorada a México en la justa, tras las conseguidas por Osiris Machado y Gloria Zarza. En total, la delegación tricolor suma seis metales (tres oros, una plata y dos bronces). Además mejoró la marca anterior de 55.71 metros, que tenía 12 años vigente, en el segundo de sus seis lanzamientos. En la misma prueba, Bryan Leonel Enríquez concluyó en el peldaño 12, con un registro de 41.47.