Viernes 3 de octubre de 2025, p. a12
El paratleta mexicano Luis Carlos López conquistó medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F37, al alcanzar una distancia de 56.59 metros para imponer récord en el Campeonato Mundial, que se disputa en Nueva Delhi.
“Me esperaba el oro, pero no romper el récord del certamen. Estoy muy emocionado. No tengo ni palabras. Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y a todo el equipo que está atrás del resultado”, declaró tras la prueba.
En el podio lo acompañaron el japonés Shimbo Yamato (plata) y el ucranio Mykola Zhabnyak (bronce).
El sinaloense le dio la tercera presea dorada a México en la justa, tras las conseguidas por Osiris Machado y Gloria Zarza. En total, la delegación tricolor suma seis metales (tres oros, una plata y dos bronces). Además mejoró la marca anterior de 55.71 metros, que tenía 12 años vigente, en el segundo de sus seis lanzamientos. En la misma prueba, Bryan Leonel Enríquez concluyó en el peldaño 12, con un registro de 41.47.
Por otra parte, la multimedallista María de los Ángeles Ortiz se acercó al podio, tras finalizar en el cuarto sitio en la final de impulso de bala F57, con un registro de 10.15 metros, su mejor marca de la temporada, que hizo válida en su segundo intento. En lanzamiento de clava F51, Mario Santana Ramos Hernández acarició las medallas, al concluir en la cuarta posición, con una marca de 28.50 metros.
En tanto, la peleadora Andrea Salazar ganó plata en la división peso pluma del Mundial de Artes Marciales Mixtas, tras caer en la final con la sudafricana Charmaine Rabbolini.