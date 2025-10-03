Deportes
Suspenden juego de isralíes en Tour de voleibol de playa en Veracruz
Foto
▲ El grupo de manifestantes exigió que no se permita la participación del equipo de un Estado genocida.Foto Iván Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. a12

Veracruz, Ver., El juego entre los equipos de Israel e Italia en el Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 fue suspendido ayer debido a una manifestación en favor de Palestina en el municipio de Boca del Río.

Quienes protestaron señalaron que es incongruente permitir que el equipo de “una nación genoci-da” participé en una competencia deportiva en México.

Indicaron que a través de la protesta pacífica buscan hacer conciencia en la población y que se obligue al gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con Israel.

Héctor, uno de los manifestantes, expresó que continuarán con este tipo de movilizaciones en todos los duelos que pretenda jugar el equipo israelí en el torneo internacional.

Lamentó la actitud de algunos de los jugadores, quienes se burla-ron de los manifestantes.

“De alguna manera la protesta sí sirvió, porque lo que queremos es boicotear eso, ponerles el pie y hoy lo logramos. Había jugadores, desconocemos si llegaron todos, pero algunos hasta se reían”, expresó.

Los inconformes aseguraron que este tipo de acciones se han ido replicando en todo el mundo, lo que muestra el rechazo a la guerra que ocurre en la franja de Gaza.

Cabe señalar que los demás partidos, incluido el de México, continuaron sin contratiempos y se espera que en días siguientes se reponga el de Israel.

El torneo es clasificatorio para el Mundial de la especialidad que se realizará en Adelaida, Australia.

 

