▲ El grupo de manifestantes exigió que no se permita la participación del equipo de un Estado genocida. Foto Iván Sánchez

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. a12

Veracruz, Ver., El juego entre los equipos de Israel e Italia en el Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 fue suspendido ayer debido a una manifestación en favor de Palestina en el municipio de Boca del Río.

Quienes protestaron señalaron que es incongruente permitir que el equipo de “una nación genoci-da” participé en una competencia deportiva en México.

Indicaron que a través de la protesta pacífica buscan hacer conciencia en la población y que se obligue al gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con Israel.

Héctor, uno de los manifestantes, expresó que continuarán con este tipo de movilizaciones en todos los duelos que pretenda jugar el equipo israelí en el torneo internacional.