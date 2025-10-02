▲ Los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona protagonizaron en 2022 el más reciente duelo de la NFL en la capital. Foto Víctor Camacho

Viernes 3 de octubre de 2025, p. a12

La NFL volverá a México en 2026 después de cuatro años de ausencia, anunció Roger Goodell, comisionado de la liga, durante la conferencia Leaders in Sport que se realizó en Londres, sin precisar la fecha ni los equipos que protagonizarán el duelo. “Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho”, manifestó.

En 2022 se disputó el más reciente encuentro de la liga en el estadio Azteca (hoy Banorte), donde los 49ers de San Francisco se impusieron 38-10 a los Cardenales de Arizona. El coloso de Santa Úrsula había estado fuera de la rotación para juegos internacionales debido a las renovaciones del recinto para la Copa del Mundo de 2026.

México es el principal mercado de la NFL fuera de Estados Unidos. De acuerdo con la revista Forbes, en 2023 la liga documentó que hay al menos 45 millones de aficionados en el país. A pesar que las autoridades del certamen no han anunciado los detalles para el partido, Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas, manifestó su interés de jugar en el Coloso de Santa Úrsula.

“Cuando el estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Vaqueros allá. Lo más importante es tener a nuestros fans en México apoyando a su equipo, eso nos hace sentir más cercanos a nuestros seguidores hispanos en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos lo que significan los aficionados para los Vaqueros de Dallas ”, expuso en una entrevista difundida en redes sociales.

Desde 2005 se han disputado cinco partidos en el estadio Azteca, con los 49ers de San Francisco, los Cardenales de Arizona y Raiders Oakland (hoy de Las Vegas )como principales protagonistas con dos apariciones. Como parte de su proceso de expansión, la NFL tiene siete juegos internacionales esta temporada, seis de ellos en Europa y el otro se llevó a cabo en la semana uno en Brasil.

Goodell reiteró el plan de la liga para aumentar el número de juegos en el extranjero a 16, y nuevamente afirmó que Asia será la próxima región, ya que Australia ha sido anunciada para un juego la próxima campaña.