Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. a11

Cleveland. Dillon Dingler despachó un jonrón en la sexta entrada, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro de un racimo de cuatro en la séptima y los Tigres de Detroit vencieron ayer 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la serie divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan el duelo de comodines de visitantes. Detroit viajará a Seattle para comenzar una serie divisional a partir de este sábado.

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el boleto como tercer comodín.

El astro dominicano José Ramírez aportó un sencillo remolcador para Cleveland en el cuarto episodio, pero la suerte de los Guardianes quedó sellada cuando Detroit armó su rally en el séptimo.

Los Guardianes, campeones de la Central de la Liga Americana, estaban 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia de la división o liga en las Mayores.

No obstante, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres, ya que Detroit pasó página después de registrar el segundo peor récord en las Mayores en septiembre (7-17).