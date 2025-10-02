Viernes 3 de octubre de 2025, p. a11
Rancagua. La selección de Estados Unidos esperó hasta los minutos finales para endosarle una goleada 3-0 a su similar de Francia, ayer en la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, con lo que quedó a las puertas de los octavos de final. En el sector F, Colombia y Noruega no se hicieron daño al firmar un empate sin goles.
Cuando parecía que el combinado de las barras y las estrellas y los Bleus se conformaban con el empate en el estadio El Tenien-te en Rancagua, un desborde por el sector derecho del mediocampista Luke Brennan encontró la cabeza del delantero Zavier Gozo al 85 para el 1-0 de los estadunidenses.
Un gran pase del propio Gozo le permitió al volante Brooklyn Raines decidir el encuentro tres minutos después. El delantero Marcos Zambrano cerró la goleada gracias a un rebote al 90+2.
“Los últimos diez minutos para nosotros fueron muy buenos, tuvimos mucha paciencia. Cuando uno mira el resultado final no refleja lo que sucedió en el terreno de juego, pero es importante la victoria”, dijo Marko Mitrovic, técnico de Estados Unidos, tras el encuentro.
Con seis puntos en el Grupo E, la selección estadunidense es líder y está virtualmente clasificada a octavos, en un torneo donde además avanzan los cuatro mejores terceros del certamen. Francia es segundo del grupo con tres unidades.
Por el Grupo F, Colombia fue incapaz de derrumbar el muro noruego en el estadio Fiscal de Talca. La selección nórdica ni siquiera logró disparar al arco.
Con este resultado, Noruega y la selección cafetera lideran su zona con cuatro unidades cada una.
En los otros encuentros disputados ayer, Sudáfrica se ubicó en la tercera posición del Grupo E, con tres unidades, tras golear 5-0 a Nueva Caledonia, que quedó prácticamente eliminada del certamen al no obtener puntos.
Por su parte, Nigeria derrotó 3-2 a Arabia Saudita, con lo que llegó a tres unidades y ocupó la tercera posición del Grupo F. Los árabes se quedaron en el último sitio, sin puntos, por lo que quedaron fuera del torneo.