Viernes 3 de octubre de 2025, p. a11

Rancagua. La selección de Estados Unidos esperó hasta los minutos finales para endosarle una goleada 3-0 a su similar de Francia, ayer en la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, con lo que quedó a las puertas de los octavos de final. En el sector F, Colombia y Noruega no se hicieron daño al firmar un empate sin goles.

Cuando parecía que el combinado de las barras y las estrellas y los Bleus se conformaban con el empate en el estadio El Tenien-te en Rancagua, un desborde por el sector derecho del mediocampista Luke Brennan encontró la cabeza del delantero Zavier Gozo al 85 para el 1-0 de los estadunidenses.

Un gran pase del propio Gozo le permitió al volante Brooklyn Raines decidir el encuentro tres minutos después. El delantero Marcos Zambrano cerró la goleada gracias a un rebote al 90+2.

“Los últimos diez minutos para nosotros fueron muy buenos, tuvimos mucha paciencia. Cuando uno mira el resultado final no refleja lo que sucedió en el terreno de juego, pero es importante la victoria”, dijo Marko Mitrovic, técnico de Estados Unidos, tras el encuentro.