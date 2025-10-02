Será operado de la rodilla derecha
Viernes 3 de octubre de 2025, p. a11
Las lesiones comienzan a rom-per los sueños mundialistas. El club Copenhague confirmó que el defensa mexicano Rodrigo Huescas, de 22 años, será sometido a una cirugía por una ruptura del ligamento de la rodilla derecha, lo que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026 debido a que el tiempo de recuperación puede ser de seis a 10 meses.
“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escáner en su casa de Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Huescas ahora enfrentará una cirugía y un largo periodo de rehabilitación, y esta-rá fuera por el resto de la tem-porada como mínimo”, indicó el club danés en un comunicado.
En un intento por defender el balón, Huescas sufrió esta lesión en el duelo del miércoles entre el Copenhague y el Qarabag, en un encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de Europa. Tan sólo la escena ya había sido aparatosa, sobre todo porque el mexicano salió en camilla, y ahora el plantel confirmó que la situación del tricolor es delicada.
“Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, dijo el técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, tras el juego de la Champions.
Huescas ha sido uno de los jugadores convocados de manera recurrente por Javier Aguirre para la selección mexicana y se perfilaba como uno de los elementos que estaría en la Copa del Mundo. Apenas el mes pasado fue parte del representativo nacional que jugó ante Japón y Corea del Sur, al tiempo que esta lesión llega una semana antes de que el Tricolor enfren-te en partidos amistosos a Colombia y Ecuador.
La situación que vive ahora Huescas recuerda a los casos de Jesús Tecatito Corona, Luis Montes y Alberto Onofre, quienes no pudieron participar en un Mundial cuando se encontraban en su mejor momento futbolístico debido a lesiones que sufrieron meses antes del torneo.
El delantero Guillermo Martínez, de Pumas, quien ha sido convocado de manera irregular para la selección, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano por lo que también deberá someterse a una operación y será baja durante el resto del torneo, indicó el portal ESPN.
Si bien Martínez no ha tenido su mejor actuación como goleador en esta temporada, cabe destacar que fue parte de las primeras convocatorias de Aguirre con el Tricolor.
El Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá comenzará el 11 de junio con el duelo inaugural en el estadio Azteca (ahora Banorte), por lo que sólo quedan ocho meses para que el técnico nacional defina la lista definitiva del Tricolor para el torneo.