De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. a11

Las lesiones comienzan a rom-per los sueños mundialistas. El club Copenhague confirmó que el defensa mexicano Rodrigo Huescas, de 22 años, será sometido a una cirugía por una ruptura del ligamento de la rodilla derecha, lo que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026 debido a que el tiempo de recuperación puede ser de seis a 10 meses.

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escáner en su casa de Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Huescas ahora enfrentará una cirugía y un largo periodo de rehabilitación, y esta-rá fuera por el resto de la tem-porada como mínimo”, indicó el club danés en un comunicado.

En un intento por defender el balón, Huescas sufrió esta lesión en el duelo del miércoles entre el Copenhague y el Qarabag, en un encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de Europa. Tan sólo la escena ya había sido aparatosa, sobre todo porque el mexicano salió en camilla, y ahora el plantel confirmó que la situación del tricolor es delicada.

“Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, dijo el técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, tras el juego de la Champions.