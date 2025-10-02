Ap

Washington. Estados Unidos aumentará el personal en ciertas embajadas y consulados para agilizar el esperado aumento en las solicitudes de visa de los aficionados al futbol que desean asistir a la Copa del Mundo 2026.

El Departamento de Estado afirmó ayer que enviará cientos de oficiales consulares adicionales a “países designados” para manejar la demanda de entrevistas para visas. Aún no determina el número de empleados ni los países a los que irán, ya que el grupo de 48 equipos para la Copa no se ha definido.

Las entradas para el torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, salieron a la venta el miércoles en medio de preocupaciones por la represión de la administración del presidente Donald Trump sobre la migración y las visas temporales que ofrecen permiso para ingresar a Estados Unidos.

Las nuevas políticas de visa ya han resultado en la deportación de numerosos extranjeros considerados involucrados en actividades o discursos que la administración republicana dice van en contra de sus posiciones. Esas políticas incluyen una verificación mejorada de las cuentas de redes sociales de los solicitantes y otras declaraciones públicas.