Washington. Estados Unidos aumentará el personal en ciertas embajadas y consulados para agilizar el esperado aumento en las solicitudes de visa de los aficionados al futbol que desean asistir a la Copa del Mundo 2026.
El Departamento de Estado afirmó ayer que enviará cientos de oficiales consulares adicionales a “países designados” para manejar la demanda de entrevistas para visas. Aún no determina el número de empleados ni los países a los que irán, ya que el grupo de 48 equipos para la Copa no se ha definido.
Las entradas para el torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, salieron a la venta el miércoles en medio de preocupaciones por la represión de la administración del presidente Donald Trump sobre la migración y las visas temporales que ofrecen permiso para ingresar a Estados Unidos.
La cacería
Las nuevas políticas de visa ya han resultado en la deportación de numerosos extranjeros considerados involucrados en actividades o discursos que la administración republicana dice van en contra de sus posiciones. Esas políticas incluyen una verificación mejorada de las cuentas de redes sociales de los solicitantes y otras declaraciones públicas.
Los viajeros de la Copa del Mundo que vengan a Estados Unidos desde los países principalmente europeos y asiáticos que forman parte del Programa de exención de visa probablemente no requerirán una entrevista. Pero los aficionados de naciones que no están inscritos y que no tienen ya visas de turista o de negocios válidas necesitarán presentar solicitud, proceso que requiere una entrevista en persona y una revisión de seguridad.
El Departamento de Estado aseguró que “está prepara-do para satisfacer la demanda mientras mantiene rigurosos requisitos de verificación”.
En 80 por ciento de los países que se han clasificado para el Mundial o que pueden calificar, las citas para entrevistas de visa pueden programarse en dos meses o menos, anunció el departamento.
Para lidiar con el aumento anticipado en la demanda y mejorar la velocidad del procesamiento, se informó que en los próximos meses “envia-rá cientos de empleados a países designados” para entrevistar a los aficionados que no tienen ya una visa válida para Estados Unidos.