Viernes 3 de octubre de 2025, p. 5

De Profundis, de Oscar Wilde, no sólo es una obra maestra de la literatura universal, es una obra que “habla a todos a través de su dolor; tiene de tema principal el amor y el perdón”, indicó el director francés Bruno Dairou.

En el contexto del Festival Cultura UNAM, Compagnie des Perspectives, que dirige Dairou, ofrecerá tres funciones de este monólogo a cargo del actor Josselin Girard, sobre la carta que escribió Wilde a su amante desde la cárcel, en el Foro Centro Universitario de Teatro hoy, mañana y el domingo.

En 1897, Oscar Wilde fue condenado a dos años de prisión, y 14 meses de trabajos forzados, por homosexualidad tras un juicio contra el padre de su joven amante, Bosie.

En esta adaptación, a Bruno Dairou le pareció relevante retomar la historia de amor entre dos hombres por la época en que sucedió. “Mi proyecto tiene dos propósitos: el amor y que Oscar Wilde fuera gay. Para mí fue importante darle dos interpretaciones: un texto clásico y uno moderno, en el cual se puede reflejar la sociedad actual.

“Siempre he creído que es importante hablar al público actual, aunque se trate de textos clásicos, porque Wilde fue sentenciado a prisión por su homosexualidad.”

Para este proyecto, la obra se trasladó a partir de la carta de amor, que por su lenguaje hace llorar, y a la vez trata sobre esa lucha del protagonista contra quienes lo encarcelan pero le dieron oportunidad de escribir poemas a lo largo de dos años, mientras él no tenía noticias de su amante.