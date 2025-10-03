Cultura
Monet, experiencia inmersiva en Dortmund
▲ Reproducción digital de La japonesa −creada en 1876 por el fundador del impresionismo, Claude Monet−, que se exhibe en la galería de arte inmersivo Phoenix des Lumières. La obra, en la que se observa a Camille, esposa del pintor francés, vestida con un kimono rojo y sosteniendo un abanico, forma parte de una exposición que incorpora también proyecciones de video en 360 grados, montada en una antigua fábrica de Dortmund, Alemania. El recinto, que abrió al público en enero de 2023, emplea tecnología para crear experiencias inmersivas dedicadas a algunos de los artistas más famosos de la historia, como Salvador Dalí y Henri Rousseau. Dentro de su catálogo también se encuentran muestras temporales como Maravillas del océano, en la que presentaban la flora y fauna submarina en tamaño real.Foto Ap, con información del sitio de la galería
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 4
