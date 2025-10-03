Viernes 3 de octubre de 2025, p. 4
Washington. El director de la prestigiosa Biblioteca Presidencial Eisenhower dejó su cargo tras oponerse a la solicitud de Donald Trump de entregar una espada de su colección al rey Carlos III, informaron ayer medios locales.
Todd Arrington se enfrentó al ultimátum de “renunciar o ser despedido”, según la cadena CBS News, que no identificó al responsable de esa orden.
Arrington se negó a la solicitud del gobierno de entregar al monarca británico una de las espadas de Eisenhower como parte de la visita de Estado que hizo Trump a mediados de septiembre al Reino Unido.
El obsequio buscaba simbolizar la relación especial entre los dos aliados y destacar la colaboración de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.
La biblioteca y museo, ubicada en la ciudad natal del ex presidente estadunidense Dwight D. Eisenhower en Abilene (Kansas), forma parte de la Administración Nacional de Archivos y Registros.
Antes de convertirse en presidente, en 1953, Eisenhower dirigió las fuerzas aliadas contra la Alemania nazi. El gobierno de Trump terminó regalando a Carlos III una réplica de la espada.
Contactada por la Afp, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La renuncia de Arrington, quien tuvo una carrera de décadas en el gobierno federal, se produce mientras Trump ejerce un control sin precedente sobre las instituciones culturales de Estados Unidos desde su regreso a la presidencia en enero.