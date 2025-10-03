Afp

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 4

Washington. El director de la prestigiosa Biblioteca Presidencial Eisenhower dejó su cargo tras oponerse a la solicitud de Donald Trump de entregar una espada de su colección al rey Carlos III, informaron ayer medios locales.

Todd Arrington se enfrentó al ultimátum de “renunciar o ser despedido”, según la cadena CBS News, que no identificó al responsable de esa orden.

Arrington se negó a la solicitud del gobierno de entregar al monarca británico una de las espadas de Eisenhower como parte de la visita de Estado que hizo Trump a mediados de septiembre al Reino Unido.

El obsequio buscaba simbolizar la relación especial entre los dos aliados y destacar la colaboración de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.